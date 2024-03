Estacions d'esquí i cases rurals preveuen assolir la plena ocupació durant els dies centrals de la Setmana Santa

La recent celebració del saló 'B-Travel', que va tenir lloc a Fira de Barcelona, va reafirmar un missatge d'optimisme sobre el sector, que sembla recuperat dels impactes de la pandèmia des del punt de vista econòmic, però que encara té pendents reptes, com la desestacionalització de l'activitat, la innovació, la digitalització o la sostenibilitat, aquest darrer agreujat per l'emergència de la sequera actual. Tots aquests desafiaments passen a un segon pla durant les vacances de Setmana Santa, un dels moments de l'any amb més concentració de desplaçaments i d'activitat turística.

Les previsions del sector és que entre Divendres Sant i el Dilluns de Pasqua, l'ocupació al Pirineu i les estacions d'esquí, així com en els establiments rurals, assoleixi el 100%

Les previsions del sector és que en els dies centrals del període festiu, entre Divendres Sant i el Dilluns de Pasqua, l'ocupació al Pirineu i les estacions d'esquí, així com en els establiments rurals, assoleixi el 100%. La nota negativa l'aporta el turisme de costa, vinculat al sol i platja, que enguany notarà els efectes de la sequera, la precocitat de la Setmana Santa, que aquest any cau a finals de març, i un cert replantejament de l'opció per part dels turistes, que es decanten pel contacte amb la natura, especialment a partir de la irrupció de la Covid-19.

Des de la Confederació del Turisme Rural i l'Agroturisme de Catalunya (Turalcat), la directora dels serveis tècnics, Montse Coberó, explica que "als dies centrals de la Setmana Santa, és probable que el 100% dels allotjaments estiguin plens". En aquest sentit, incideix que "es tracta d'un dels moments àlgids pels nostres establiments, juntament amb Cap d'Any". Des del punt de vista de l'ocupació, Coberó afegeix que "hem recuperat els nivells de reserva prepandèmics". De moment, la sequera, un dels factors que sobrevola el turisme durant els darrers mesos, no està afectant el rural. "No està impactant perquè, de moment, a la primavera no estem oferint el servei de piscina a l'aire lliure". Segons Turalcat, el perfil de turista rural que s'ha consolidat en els darrers anys correspon a un públic familiar o el de grups d'amics d'entre 20 i 40 anys, la majoria procedent d'un entorn de proximitat.

Mentrestant, les agències de viatges preveuen una "molt bona" Setmana Santa, amb un increment de reserves d'entre un 5 i un 10% respecte de l'any passat. El vaticini el fa Jordi Martí, president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave), que destaca l'increment dels preus dels serveis turístics, que al voltant del 10%. La patronal assegura que en el seu cas no han notat que la sequera hagi provocat anul·lacions, tal com havien apuntat algunes fonts del sector.

Turisme de neu i urbà

El sector considera que el turisme de costa tindrà "poca influència" en aquest període festiu, el protagonista del qual serà l'urbà i, així, espera que els hotels de ciutats amb més tradició de Setmana Santa i capitals turístiques assoleixin una ocupació mitjana d'un 70% durant tota la setmana i freguin un 90% en els seus dies centrals. Els hotelers afegeixen també les estacions d'esquí, després que el fred de fa unes setmanes hagi deixat neu a la muntanya.

Domènech: la sequera "no s'està notant. En principi, la situació està garantida, avui dia"

Per la seva banda, la directora general de Turisme de la Generalitat, Marta Domènech, augura que els Pirineus aconseguiran nivells d'ocupació de fins al 90% durant el segon cap de setmana de Setmana Santa. Respecte al possible impacte de la sequera, sosté que "no s'està notant gens en aquest sentit. En principi, la situació està garantida, avui dia".

Un exemple d'activitat que no s'ha vist afectada per la manca de pluges són els esports d'aventura, que es practiquen al riu Noguera Pallaresa a la comarca del Pallars Sobirà. Fa pocs dies, un grup de joves va iniciar el primer descens de ràfting de la temporada, en un recorregut entre Llavorsí i el pont de Gulleri. Els responsables de la baixada comenten que gràcies a un conveni amb Endesa s'ha aconseguit garantir un cabal adequat, per la qual cosa es mantindrà un de 22 metres cúbics per segon durant quatre hores diàries.

Canvi d'hàbits

En una línia similar, l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) recorda que per les vacances de Setmana Santa hi ha una gran activitat de reserves d'última hora i si es confirma el bon temps, la previsió és que l'ocupació a l'interior i Pirineu arribi gairebé a la plena ocupació, especialment els dies festius (del 29 de març a l'1 d'abril), i al voltant del 80% a la costa. A través d'una enquesta entre els seus associats, ATA ha detectat que a l'interior i al Pirineu les reserves efectuades provenen majoritàriament de l'àrea de Barcelona (el 79%) mentre que a la costa el 44% procedeixen l'àmbit metropolità i el 41% de fora de Catalunya.

Les bones previsions per aquesta Setmana Santa conviden al sector a l'optimisme també de cara a la temporada d'estiu

Les bones previsions per aquesta Setmana Santa conviden al sector a l'optimisme també de cara a la temporada d'estiu. A més, ATA remarca que la tendència que s'ha anat observant els últims dos anys, amb reserves amb força mesos d'antelació, s'està consolidant. Així, els turistes opten per allotjaments que els donin més privacitat i amplitud d'espai.

Aquest canvi d'hàbits pot suposar el punt de partida de la necessària adaptació del sector turístic als condicionants del canvi climàtic. Elements com la protecció, la preservació i la cura del patrimoni natural i cultural han d'esdevenir una prioritat, ja que es tracta del pilar sobre el qual es sustenten la majoria de les activitats turístiques. El repte continua sent conciliar patrimoni, natura, economia, turisme i sostenibilitat.