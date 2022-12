Què fer aquest cap de setmana a Catalunya?

Des del poble més petit fins a la ciutat més gran, Catalunya està plena d'activitats a fer cada cap de setmana. Per aprofitar al màxim aquests dos dies, us proposem un llistat amb plans i activitats d'arreu del territori. No us els perdeu!

Visita familiar 'Entramats industrials' (Barcelona)

Al Museu d'Història de Catalunya, a Barcelona, dissabte a les 11h es podrà gaudir de la visita dinamitzada a l'exposició Entramats industrials, pensada per a famílies amb nens i nenes a partir de 6 anys. Les entrades costen només dos euros i, durant l'activitat, els visitants es posaran a la pell d'unes famílies obreres i dels amos d'una fàbrica a fi de descobrir com era el dia a dia en una fàbrica tèxtil. Una proposta per explorar la història de la indústria tèxtil que tant caracteritza Catalunya!

Imatge de l'exposició 'Entramats industrials'. — Museu Història de Catalunya

Activitat familiar 'Què hi tens dins del cap?' (Barcelona)

És important la mida del cervell? Pot existir una ment sense cos? És únic el cervell humà? Es poden crear màquines intel·ligents? Per respondre a aquestes incògnites, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ofereix una l'activitat familiar Què hi tens dins del cap?. En el marc de l'exposició Cervell(s), el dissabte a les 12h hi ha visita familiar guiada i un joc de pistes per descobrir com funciona el cervell humà i quins són els reptes actuals de la recerca en neurociència.

Mercat Medieval (Vic)

Si la setmana passada us proposàvem anar a la prèvia del Mercat Medieval de Vic, avui us recomanem que no us perdeu el cèlebre mercat de la capital d'Osona. Fins diumenge, la ciutat es convertirà una magnífica recreació de l'època medieval amb expositors repartits per tot el nucli antic amb una oferta àmplia i variada: articles de decoració, joieria, cremes, herbes medicinals, complements de roba, embotits, formatges, pastisseria, conserves, i xocolates, entre altres productes.

Al Mercat Medieval també hi ha nombrosos llocs per menjar i tavernes on tastar creps, pernil a la brasa, entrepans, botifarra, pop, pastisseria artesanal o embotits, entre molts dels productes que s'hi ofereixen.

Fira de Nadal 'El Caganer' (L'Argentera)

El dissabte, entre les 11h i les 19h se celebra la novena edició de la Fira de Nadal El Caganer de L'Argentera (Baix Camp). Durant la jornada, els visitants podran adquirir torrons, productes d'artesania, cava i elements decoratius. Dins de la programació, també estan previstos tallers de ceràmica, espectacles, caga tió, jocs infantils, concert nadalenc de la Coral de Vilanova d'Escornalbou i xocolata amb melindros per tancar la jornada!

Fira de Nadal (Santa Eulàlia de Ronçana)

Tancant amb les activitats planificades per la Festa Major d'hivern de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental), el municipi celebra diumenge la nova edició de la Fira de Nadal. Entre les 9h i les 19h tindran lloc tota mena d'activitats nadalenques per a tots els públics. Hi haurà una demostració de diferents oficis, degustacions de paella i brou de Nadal, l'espectacle infantil Buscant el tió, una cantada de nadales i una xocolatada per concloure la jornada.

Fira del Torró artesà (Cardedeu)

Cardedeu (Vallès Oridental) acollirà dissabte i diumenge la vint-i-setena edició de la Fira de Nadal i del Torró artesà. Com és evident pel nom, el punt fort de la fira són els torrons, els quals es podran tastar i comprar al llarg de tot el recinte firal.

Cartell de la Fira de Nadal i del Torró de Cardedeu / Ajuntament de Cardedeu.

La programació també inclou tallers de manualitats i teatre pels més menuts, així com una xocolatada familiar i un taller familiar de decoració de l'arbre de Nadal. La fira també comptarà amb una actuació itinerant de la Colla Bastoners de Cardedeu, un cinema familiar i L'Escudella de la Fira de Nadal a la Plaça Sant Corneli.

Fira de l'Allioli de Codony (La Pobla de Lillet)

Deixant de banda l'ambient nadalenc, dissabte tindrà lloc la desena edició de la Fira de l'Allioli de Codony, La Pobla de Llitet (Berguedà). Dedicada a una de les receptes protagonista de la cuina de muntanya, la fira comptarà amb una jornada d'activitats diverses al voltant d'aquest producte típic del Berguedà i de les comarques pirinenques. Així, els plats fort de la jornada seran el concurs, la fira de productes alimentaris, art i artesania i l'esmorzar típic amb allioli de codony.

Racons del Delta (Amposta)

Organitzat per MónNatura Delta de l'Ebre, Racons del Delta és una activitat al Delta de l'Ebre amb destinació sorpresa que només s'anuncia el dia anterior a la visita. Aquest dissabte a les 16.30h se n'organitza una, i es podrà gaudir d'alguns dels racons més interessants del territori explorant l'entorn de la mà d'un dels nostres guies locals. Amb un preu de vuit euros i una durada aproximada d'una hora i mitja, aquesta proposta és tota una aventura per conèixer en profunditat alguns espais amb un gran encant i personalitat.

Visita romana al MAC (Empúries)

Per concloure el llistat, us oferim una visita a l'imperi romà de la mà del MAC Empúries diumenge a les 11:30h. Empúries va ser la porta d'entrada de la cultura grega i romana a la península Ibèrica, i hi conviuen les restes de ciutats d'ambdues civilitzacions antigues.

Per descobrir els secrets d'Emporiae, Iulia Domitia o Caius Aemilius, antics habitants de la ciutat romana del segle I dC, mostraran en aquesta divertida visita com eren les cases, carrers, places, mercats i temples de la seva antiga ciutat. Una visita d'una hora i mitja pensada per a tota la família i per a tots els públics, a fi de conèixer la història de l'antiga ciutat d'Empúries.