Què fer aquest cap de setmana? Vuit plans d'oci i cultura

A les portes de les vacances de Setmana Santa, les agendes culturals i d'oci d'arreu del país ja escalfen motors per oferir activitats per a tots els públics. Aquest cap de setmana et proposem un viatge per la ment de Tim Burton, un festival internacional de cinema sobre el cervell, el Festival Lletra Petita de Lleida o la Festa del Xató de Vilafranca del Penedès, entre d'altres.

Un viatge per la ment del cineasta Tim Burton

El Palau de Victòria Eugènia de Barcelona acull des de la setmana passada l'exposició Tim Burton's Labyrinth, una mostra que fa un viatge per la ment del cineasta nord-americà a través del seu univers creatiu, que va més enllà de les produccions cinematogràfiques i s'endinsa també en altres aspectes de la seva obra.

La mostra és un laberint creat per l'ocasió que proposa una ruta diferent per cada assistent. Així, només d'entrar, un botó aleatori dirigeix un petit grup cap a una sala concreta i a partir d'allà, la decisió cau en mans de cada visitant, que haurà de decidir quines portes vol creuar fins a arribar al final del recorregut. Pel que fa a tot allò que es pot trobar a dins, el més rellevant són els 200 esbossos originals cedits pel creador per a l'ocasió, molts d'ells inèdits fins al moment.

Cada sala està ambientada per donar una sensació d'immersió en el món de Burton a través de llums, música, projeccions a petita i més gran escala, escenografia, escultures i vestuari de cada obra.



L'exposició 'Des de la frontera' al CaixaForum

El CaixaForum de Barcelona acull l'exposició Des de la frontera, que reflexiona sobre els límits de les nacions que hi ha en l'actualitat. Comissariada per Mei Huang, la mostra compta amb vuit obres d'art contemporani creades pels artistes Vanessa Beecroft, Pep Duran, Asier Mendizabal, Annette Messager, Paulo Nazareth, Francesc Torres, Isidoro Valcárcel Medina i Akram Zaatari. L'objectiu és posar sobre la taula el fet que vivim en un món "amb més fronteres que mai", algunes d'elles físiques; però d'altres invisibles, creades per la tecnologia i els discursos polítics, econòmics i socials. La proposta es podrà veure fins al 24 de juny.

Cinquena trobada de balls de cascavells de Catalunya

Cardona acull aquest cap de setmana la 5a trobada de Balls de Cascavells de Catalunya, que compta amb la participació d'una quinzena de colles d'arreu del territori. La jornada començarà diumenge a les 9:30 hores amb la recepció de les colles i esmorzar per als participants al pavelló municipal. Després es farà una cercavila pels carrers fins arribar a la plaça de la Fira, a les 11:00 hores, on es preveu fer la rebuda de les colles, parlaments i la posterior mostra de Balls de Cascavells.



Brain Film Fest 2024

Aquest cap de setmana el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) acull una nova edició del festival internacional de cinema sobre el cervell Brain Film Fest. Impulsat per la Fundació Pasqual Maragall, enguany el fil conductor serà les edats del cervell. Es projectaran vuit llargmetratges i 22 curtmetratges. El festival s'inaugurarà amb la projecció de La memoria infinita, de Maite Alberdi, nominada a l'Oscar a Millor documental. S'hi podran veure La Once (2014), El Agente Topo (2020) i Mentre siguis tu, l'aquí i ara de Carme Elías, recent guanyador dels premis Goya i Gaudí.

Un dels plats forts de la programació d'enguany és l'estudi de cas sobre la gestió emocional dels actors de La societat de la neu. Serà divendres a la Sala Teatre del CCCB i es parlarà de l'intens procés de preparació, rodatge i evolució emocional posterior dels intèrprets del film, enmig de condicions adverses i situacions que els van posar al límit.

Entre les activitats destaquen també taules rodones sobre l'aplicació de la intel·ligència artificial en el benestar de les persones, l'adolescència, l'edatisme i els prejudicis i estereotips que provoca, o la relació entre gènere biològic i envelliment cerebral.

Cap Butaca Buida

Aquest dissabte el país té el repte d'omplir 60.457 butaques de teatres catalans en un sol dia en el marc de la campanya Cap Butaca Buida. És una iniciativa solidària i destinarà un 2% de la recaptació total a un projecte que utilitzi la cultura com a eina de millora i transformació social. En aquesta primera edició, l'entitat beneficiària serà Pallassos sense fronteres, de Tortell Poltrona.

Entre els teatres adherits a la iniciativa n'hi ha que ho fan amb la seva programació habitual, però també n'hi ha d'altres que oferiran programació especial i expressa.



Festival de cinema Llatinoamericà a Barcelona

El Festival de Cinema Llatinoamericà de Barcelona presenta la seva tercera edició als Cinemes Girona. L'objectiu és apropar al públic el cinema llatinoamericà. Es projectaran nou pel·lícules procedents de nou països diferents: Mèxic, República Dominicana, Cuba, Colòmbia, Bolívia, Brasil, Perú, Xile i Argentina. Entre la programació del LAT trobarem títols com La Habana de Fito, de Juan Vilar; Muertes y maravillas, de Diego Soto; i El otro hijo, de Juan Sebastián Quebrad.



26a Festa del Xató de Vilafranca del Penedès

Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) celebra una nova edició de la Festa del Xató, amb un matí ple d'activitats a la rambla de Sant Francesc, en què es podran degustar els xatons de la Ruta del Xató: Calafell, El Vendrell, Sitges, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, amb vins de la DO Penedès. A les 10:30 i a les 11:45 hores es faran dos tallers infantils per aprendre a fer Xató. I a les 13:00 hores hi haurà un maridatge del xató de Vilafranca amb vins de la DO Penedès.

Festival Lletra Petita a Lleida

Lleida acull aquest dissabte la 2a edició del Festival Lletra Petita, sobre literatura infantil i juvenil. Una jornada per gaudir de propostes com trobades amb autors, una gimcana literària, contacontes, tallers, una jornada professional, espais per la lectura i un mercat de llibres.