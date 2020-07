Fruita amb Justícia Social reclama inspeccions en empreses fruiteres per evitar vulneracions dels drets dels treballadors

La plataforma Fruita amb Justícia Social ha presentat aquest dimecres un escrit davant la Inspecció de Treball a Lleida demanant-li que porti a terme inspeccions d'ofici en totes les empreses fruiteres i també en escorxadors, per així evitar vulneracions de drets socials i laborals. La plataforma ha fet aquesta petició després que diversos treballadors de l'agroindústria hagin denunciat que l'empresa no els facilita els equips de protecció individuals, que els paga per sota del preu del conveni o que no els ofereix allotjament.

Des de Fruita amb Justícia Social acusen Afrucat (Associació Empresarial de Fruita de Catalunya) i també l'Administració de la situació a la qual s'ha arribat al Segrià, amb temporers dormint al carrer.

Una de les portaveus de la plataforma, Gemma Pascal, ha remarcat que aquest any "s'està garantint menys que mai" l'allotjament "tot i l'obligació de la patronal a oferir-lo" quan el temporer treballa a més de 75 quilòmetres de distància del seu lloc de residència. En altres casos, ha destacat la "insalubritat" dels habitatges en què les empreses allotgen els temporers. Alguns empleats també denuncien que estan cobrant per sota del preu que estableix el conveni.



En el cas de les centrals, alguns treballadors asseguren que tenen jornades de 16 hores al dia i que no se'ls respecta el temps de descans, mentre al camp, altres denuncien que no tenen ni accés a aigua, segons Casal. Així mateix, des de Fruita amb Justícia Social alerten que hi ha empreses que no estan complint amb les mesures de prevenció per evitar contagis de la Covid-19.



Des de Fruita amb Justícia Social es mostren preocupats perquè "el segon brot no sigui el racisme", després que "els darrers dies han proliferat missatges d'odi responsabilitat els temporers" pels brots de Covid-19 detectats al Segrià.

Un dels portaveus de la plataforma, Llibert Rexach, ha lamentat que la consellera de Salut, Alba Vergés, "segueixi parlant de problemes socials al Segrià". Ha considerat que "és un problema laboral i no social" perquè "la gent que arriba ve a treballar, independentment de quina sigui la seva situació administrativa".