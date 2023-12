La Generalitat i Diputació de Lleida invertiran 920.000 euros per comprar i restaurar la casa pairal de Macià

La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida destinaran 920.000 euros en la compra i restauració de la casa de Vallmanya a Alcarràs (Segrià), que fou l'habitatge pairal de Francesc Macià. 120.000 euros d'aquest total s'invertiran a adquirir la finca, fins ara de propietat privada, i la resta serviran per restaurar-la. Des de fa anys es troba en estat d'abandonament.

Les dues administracions i l'Ajuntament d'Alcarràs han arribat a un acord per recuperar aquest patrimoni històric. La previsió del consistori és que l'any vinent es facin les obres d'urgència per frenar el deteriorament de la casa, que consistiran en l'apuntalament de l'estructura i el canvi de teulada. De cara al 2025, s'espera que es puguin iniciar les obres de restauració.

En concret, Departament de Cultura i la Diputació de Lleida donaran a l'Ajuntament d'Alcarràs els 920.000 euros acordats, dividits a parts iguals. La intervenció requerirà dues fases: primer, l'estintolament d'urgència de tots els edificis per tal d'aturar la seva degradació i garantir la seguretat de les persones. Segon, la restauració i consolidació estructural de les cobertes i forjats del mas principal i del pati, així com la restauració i rehabilitació de les façanes i tancaments exteriors, i l'adequació de l'entorn immediat.

En el mateix conveni, el consistori es compromet a adherir-se a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica del Memorial Democràtic, Així doncs, l'Ajuntament i la casa Vallmanya passaran a formar part d'una xarxa de municipis que expliquen moments i figures cabdals del país, com és el cas del president Macià.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha explicat que el conveni, que encara s'ha de signar, "permetrà situar la casa Vallmanya com un espai de memòria del president Macià, un espai de la memòria republicana". L'alcalde d'Alcarràs, Gerard Companys, ha qualificat l'acord "d'històric": "Sempre havíem dit que casa Vallmanya era una un tema de país i, com a tal, demanàvem a les administracions que havien de sufragar la despesa per poder-la comprar i fer la restauració. Això serà possible".

Residència de la família Macià Lamarca

En origen, la casa Vallmanya era una construcció cartoixana del segle XVII, un dels pocs exemples de casa pairal a la comarca del Segrià. Va ser residència ocasional de la família Macià Lamarca des de finals del segle XIX, quan Agapit Lamarca, propietari de la finca i pare d'Eugènia Lamarca i muller de Francesc Macià, va dur a terme una gran reforma arquitectònica de les antigues estances cartoixanes. Després de ser incendiada durant la guerra civil de 1936-1939, l'interior de la casa ha sofert diverses i reiterades modificacions.

El 2008, l'Ajuntament va declarar la casa com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), però no ha pogut fer-se responsable de la seva conservació i difusió patrimonial. Sobre el recurs d'alçada presentat per la plataforma Salvem Casa Vallmanya per tal que aquest edifici sigui declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), Cultura va demanar un informe tècnic a l'Institut d'Estudis Catalans, en el que considera que la casa Vallmanya pot ser declarada BCIN en la categoria de "lloc històric". La iniciativa popular ha celebrat l'acord de compra pública com una "victòria de l'organització popular i de la societat civil, però restaran "amatents" a la catalogació.