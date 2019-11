Unidas Podemos tindrà un quart ministeri al Govern espanyol si les negociacions acaben com està previst. La divisió de les competències en les carteres que ja es donen per tancades a l'entorn de Pablo Iglesias - Treball, Igualtat i Universitats - i les cessions del grup confederal en aspectes programàtics han fet que en les negociacions es posi sobre la taula liderar aquesta quarta cartera. Segons ha pogu saber Públic, aquest ministeri podria ser el de Sanitat -tot i que es va descartar en un primer moment-, el de Cultura o una cartera d'Indústria si es divideixen competències.



Malgrat aquesta línia, Públic no ha pogut confirmar quin ministeri serà, encara que sí n'hi ha diversos de descartats. Els d'Unidas Podemos no dirigiran cap ministeri d'Estat ja que tots estaran en mans de PSOE. Tampoc serà Transició Ecològica ja que es manté al capdavant d'aquesta cartera la ministra Teresa Rivera. Ni Habitatge: ministeri ofert per Pedro Sánchez, però rebutjat per Pablo Iglesias per la falta de competències el primer dia de negociació. Unidas Podemos reclamava que es pogués regular el preu de lloguer, però els socialistes no van cedir en aquest punt.

Aquestes mateixes fonts insisteixen que encara no s'ha signat cap document definitiu amb el repartiment de carteres ni amb els noms dels futurs ministres. Encara que ja es dona per tancat que Irene Montero dirigirà Igualtat i Yolanda Díaz estarà al comandament de Treball, com va avançar Públic. També es dona per fet un perfil d'En Comú Podem a Universitats, quota per als comuns reclamada per Ada Colau. Seran els catalans els que decideixin qui hi estarà al front i, descartat Joan Mena per ser professor de secundària, les fonts consultades apunten que Rosa Lluch, la filla del socialista assassinat per ETA, és qui té més números per liderar aquest ministeri.

Unidas Podemos i el PSOE estan trobant més dificultats de les esperades en el pacte programàtic

El quart ministeri podria caure en mans d'IU si coincideix amb el perfil de la seva Coordinador Federal, Alberto Garzón, com podria ser el cas d'Indústria. IU vol decidir els membres del seu partit que passin a formar part del Govern i un sector de l'organització vol que Garzón estigui al comandament d'una cartera. No obstant això, hi ha fonts que apunten que és més probable que finalment ocupi una Secretaria d'Estat. A més, Díaz formaria part de la quota d'aquesta organització ja que, encara que és diputada per Galícia en comú, és militant d'IU.



Però, si Garzón finalment no planteja batalla per liderar un ministeri, aquesta cartera recauria a Podemos o, en darrer lloc, en un independent. Aquí seria la cartera de Sanitat la que tindria més possibilitats - malgrat que en un primer moment es va rebutjar per Unidas Podemos per falta de competències- ja que anteriorment ja s'apuntava des del PSOE al fet que la ministra María Luisa Carcedo no seguirà en el seu lloc . Una altra opció que encara està oberta és que es creï un nou ministeri.

Més dificultats de les esperades en el pacte programàtic



Aquestes fonts també reconeixen que hi ha més dificultats de les esperades en el pacte programàtic. Els equips del PSOE i d'Unidas Podemos utilitzen els Pressupostos de 2019 com a base per a la negociació. No obstant això, ara els socialistes no volen acceptar algunes de les propostes dels d'Iglesias que sí que va signar en la legislatura passada.



El PSOE tampoc va cedir en les mesures estrelles o en les reformes més urgents que demanen els del partit lila, com pot ser la derogació completa de la reforma laboral, l'impost a la banca o la creació d'una empresa pública d'energia. Aquestes cessions d'Iglesias és una cosa que ell mateix va acceptar i va reconèixer després de la signatura del preacord en una carta a la seva militància: "Governarem en minoria dins d'un Executiu compartit amb el PSOE, en el qual ens trobarem molts límits i contradiccions, i en el qual haurem de cedir en moltes coses ", ha advertit.



Malgrat això, des de cap dels partits es donen més detalls sobre les negociacions. Els dirigents, sobretot els d'Unidas Podemos, mantenen un silenci gairebé absolut sobre les converses que lideren Sánchez i Iglesias.

Les divisions de competències: Treball i Universitats



L'altre punt pel qual Unidas Podemos tindrà un quart ministeri és per la divisió de competències en les seves carteres. Un aspecte polèmic ja que la manca d'acord sobre les competències va ser el principal punt de ruptura en les negociacions de la investidura fallida. Ara s'ha pactat que perquè Treball quedi en mans del grup confederal, se separarà del ministeri la gestió de la Seguretat Social i les competències sobre les pensions. Mentre que el ministeri d'Universitats ara està format per Ciència, Innovació i Universitats. Va ser una de les apostes de Sánchez quan va arribar a la Moncloa, a més del ministre Pedro Duque, tot i que ara no es preveu que segueixi l'astronauta a l'Executiu ni aquest ministeri, que només serà el d'Universitats.