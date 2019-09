Ni el Parlament de Catalunya ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han modificat les dates del debat política general i del judici al president de la Generalitat, Quim Torra, per la polèmica dels llaços grocs, que es mantenen pels dies 25 i 26 de setembre. El cap de l’executiu català, per tant, haurà de triar entre acudir al Palau de la Justícia de Barcelona, on se’l jutjarà per desobediència, o anar al recinte del parc de la Ciutadella. De moment, no s’ha pronunciat, si bé ha insinuat que es decanta per la segona opció, atès que, segons ha manifestat, "no anar [al judici] seria posar de manifest que t'has de plantar. Quan parlem de confrontació democràtica de què estem parlant? Parlem que ens plantem davant un estat autoritari i repressiu, que ho està utilitzant tot per tirar endavant amb la seva idea".



En la compareixença de premsa posterior al consell executiu d’aquest dimarts, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegura que la decisió d’on assistir la prendrà personalment Torra i “encara no ha decidit ni ha anunciat el que farà, però faci el que faci tindrà el suport del Govern”. Tenint en compte que es tracta d’un delicte menor, que no és penal, el tribunal el podria jutjar sense que hi fos.



Moments abans, la Junta de Portaveus del Parlament ha decidit mantenir el debat política general pels dies 25 i 26 de setembre. El PSC havia demanat modificar-ne les dates per evitar “una confrontació” amb el TSJC, segons informa Europa Press citant fonts parlamentàries. La proposta ha tingut el suport de Cs i PP, mentre que els grups independentistes han refusat modificar les dates del debat, que va aprovar-se al juliol. Els comuns, per la seva banda, volen que el Govern demani al TSJC que canviï la data del judici.



El Tribunal, per la seva part, ha refusat aquest dimarts el recurs de reposició presentat ahir per la defensa de Torra, en què es recusava el president del TSJC -i del tribunal que ha de jutjar el president- per una “flagrant falta d’imparcialitat”. I és que Jesús María Barrientos s’ha mostrat en diverses ocasions contrari als símbols dels llaços grocs. Paral·lelament, el TSJC ha descartat en una diligència modificar la data del judici, amb l’argument que en el moment de fixar-la es va comprovar l’agenda del Parlament i ni en aquell moment “ni encara avui” tenia programada “cap activitat” per a la setmana del 23 al 29 de setembre. La decisió no es pot recórrer.