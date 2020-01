Junqueras exigeix al Suprem que comprovi si s'ha ajustat a la doctrina de Luxemburg

L’advocat d’Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha presentat un recurs de súplica davant el Tribunal Suprem contra la decisió de l’alt tribunal espanyol de no permetre al president d’ERC, empresonat a Lledoners, de prendre possessió del càrrec d’eurodiputat. La defensa de Junqueras considera que la decisió del Suprem no s’emmarca en la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que legitimava Junqueras com a eurodiputat des de la proclamació dels resultats electorals. En el recurs es denuncia que el Suprem ha desobeït el TJUE, que ha evitat analitzar la protecció de drets fonamentals de Junqueras.



En l'escrit, de 22 pàgines, Andreu Van den Eynde sol·licita al jutge que va presidir el tribunal, Manuel Marchena, que plantegi una nova qüestió prejudicial a la justícia europea, en aquest cas per preguntar sobre el compliment de la sentència del passat 19 de desembre.



L'advocat de Junqueras planteja al Tribunal Suprem que “Oriol Junqueras gaudia de les immunitats previstes en l'article 9 del Protocol de Privilegis i Immunitats de la

Unió Europea des del dia 13 de juny de 2019”. I denuncia que s'han vulnerat els seus drets "a la llibertat, a la llibertat d'expressió, a la igualtat, a la participació i representació política i al procés amb totes les garanties i al judici just". La defensa de Junqueras considera que el Suprem ha d'autoritzar el seu desplaçament en llibertat al Parlament Europeu sota la prerrogativa d'immunitat establerta en l'article 9.II del Protocol de Privilegis i Immunitats de la Unió Europea.



Van den Eynde també toca el fons de la qüestió quan planteja que la tramitació de la causa especial 20907/2017, és a dir el judici sobre l’1-O havia de suspendre's

des del dia 13 de juny de 2019, quan es va oficialitzar el resultat de les eleccions al Parlament europeu. Segons la defensa de Junqueras el Suprem hauria d’haver ajornat la sentència a l'espera de la resolució de la qüestió prejudicial plantejada ja que d’aquesta manera es podia donar efectivitat a la futura Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que atorgava en aquell moment immunitat al president dels republicans.



Finalment, el recurs de súplica demana que, subsidiàriament, es plategi una nova qüestió prejudicial per aclarir el compliment de la sentència dictada pel Tribunal de Luxemburg.