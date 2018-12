L'alcalde de Montblanc, d'ERC, se suma a la vaga de fam indefinida

L'acaldable de Montblanc (Conca de Barberà) per ERC, Josep Andreu, ha anunciat aquest matí que se suma a la vaga de fam en un acte solidari amb els presos Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn. Es tracta del primer membre d'ERC que s'adhereix a la protesta i dona suport de manera explícita a l'apotsa dels quatre membres de Junts per Catalunya (JxCat) des de la presó. Andreu, qui també és el vocal de l'Assocació de Municipis per la Independència (AMI), ho ha emmarcat en una decisió personal fora de les posicions del partit i "consultada" amb els membres de l'AMI:



Us anuncio que avui començo una vaga de fam en solidaritat amb els nostres companys presos @AMI__cat — Josep Andreu (@jandreud) 13 de diciembre de 2018

És una qüestió personal i intransferible consultada amb la família @AMI__cat — Josep Andreu (@jandreud) 13 de diciembre de 2018

Andreu forma part del corrent intern que s'ha obert a Esquerra que demana als republicans una "reorientació" a favor de la unitat estratègica sota el nom de Nova Crida Nacional a ERC. Proposen "la celebració, sempre que sigui factible, d'un congrés nacional extraordinari i un d'ordinari" per clarificar la nova estratègia del partit, que creuen que a de presentar una candidatura unitària a les properes eleccions europees amb Carles Puigdemont.



De fet, l'alcaldable de Montblanc va formar part de la presentació de la Crida Nacional per la República de Puigemont, Quim Torra i el mateix Sànchez, celebrada el passat juny a l'Ateneu Barcelonès.

.@jandreud (alcalde de Montblanc): “Això meu serà dur però ho és molt més pels que estan a la presó. Per a mi no s’ha de patir, s’ha de patir pels presos” #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/NvPGCw21oq — AMI (@AMI__cat) 13 de diciembre de 2018

El president català, Quim Torra, ha agraït la solidaritat de Josep Andreu per les seves xarxes socials i diu confiar en el seu "coratge":

Per la seva banda, Turull i Sànchez, que aquest dijous inicien el 13è dia de vaga, han fet breus valoracions de la protesta per les xarxes socials:

13è dia de #vagadefam



Nou recursos d'empara sense resposta. Prou dilacions innecessàries. Cal que es resolguin.



El meu cos a la presó, el meu cor a Catalunyahttps://t.co/rTXRN6oVYC — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 13 de diciembre de 2018

13è dia de #vagadefam



Nosaltres sabem que Europa ens donarà la raó. I el Regne d'Espanya, també ho sap. Serà condemnat a Europa. Per això el TC bloqueja el nostre accés als tribunals europeus.https://t.co/pDudJRqIxrhttps://t.co/t4dXERtVWX pic.twitter.com/g98iOp3wDf — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 13 de diciembre de 2018

Jordi Cuixart es pronuncia sobre la vaga

Aquest dijous, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha parlat de la vaga de fam dels quatre presos en un comunicat enviat als socis de l'entitat. Cuixart destaca "l'acte de dignitat i generositat extraordinària" de Sànchez, Rull, Turull i Forn, que ja porten 12 dies sense ingerir aliments: "Sapigueu que els presos polítics ens cuidem molt els uns als altres, que no deixarem sols els nostres vaguiistes ni un sol minut", assegura.



Tanmateix, Cuixart ha volgut destacar que "des d'Òmnium Cultural ens estem deixant la pell per propiciar una estratègia compartida del sobiranisme al servei dels grans consensos de país", després d'afirmar que, quasi 14 mesos després d'entrar a presó "no hi ha lloc per a cap retret".

El comunicat de Cuixart arriba després que sectors propers als republicans acusessin a l'òrbita postconvergent d'utilitzar la vaga de fam per atacar ERC i els seus presos, que no s'han sumat a la protesta. El passat dilluns, el periodista Enric Juliana defensava aquesta postura en un acte conjunt amb el líder de Podemos, Pablo Iglesias: "La vaga de fam és contra Oriol Junqueras", va arribar a afirmar.

Manifest per l'alliberament de Carme Forcadell

L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha rebut també una mostra de solidaritat aquest dijous amb un manifest signat per 500 diputats i exdiputatts d'una vintena de països vinculats a una trentena de cambres legislatives. El text ha esta timpulsat per l'expresidents de la cambra, Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert i demana "l'alliberament immediat de Forcadell".



Entre les firmes s'hi troben diputats independentistes i dels comuns, a banda de la vicepresidenta del Parlament Europeu, Heidi Jautala, la copresidenta del Grup dels Verds Europeus, Ska Keller, o diputats del Quebec i de Xile. Aquest vespre hi ha previst un acte amb l'actual president del Parlament, Roger Torrent, i la presidenta del parlament de Gal·les, Elin Jones, que visitarà a Forcadell a la presó.