L'ANC acampa a la plaça Catalunya de Barcelona per denunciar la "justícia espanyola"

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha iniciat aquest dissabte una acampada reivindicativa de dos dies a la plaça Catalunya de Barcelona per denunciar el que consideren la "persecució" i la "causa general" contra l'independentisme. L'entitat ha plantat des de primera hora del matí una trentena de tendes de campanya en un racó de la cèntrica plaça barcelonina i preveu que prop de cent persones hi passin la nit.

Aquesta acampada, que coincideix amb el cinquè aniversari de l'empresonament dels expresidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i marca el tret de sortida a la campanya "Nosaltres acusem la justícia espanyola". Amb la campanya, l'entitat vol recollir el suport de la ciutadania perquè el Parlament creï una comissió d'investigació sobre "l'amplitud i l'abast de la causa general de la justícia espanyola contra el moviment independentista".

Al manifest de la campanya, l'ANC carrega contra tot el sistema de justícia espanyol per la "persecució" a l'independentisme, però també acusa la Generalitat de "col·laborar amb la causa general" en personar-se "com a acusació privada en moltes de les causes" contra persones que van protestar en diferents episodis".

A més de les tendes, l'ANC ha instal·lat també carpes informatives, així com un escenari on durant les dues jornades antirepressives se celebraran xerrades i tallers sobre la "persecució" a l'independentisme i es donarà veu als "represaliats". Davant d'un centenar de persones que s'han acostat a l'acte inicial de l'acampada, la majoria d'edat avançada, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, i el vicepresident, Jordi Pesarrodona, han remarcat que "l'única solució contra aquesta repressió és la independència".

Feliu ha traslladat el suport de l'ANC a tots els "represaliats" i ha assegurat que la "repressió" de l'Estat espanyol no els espanta: "Hem estat afusellats, com el nostre president Companys, empresonats, encausats. Han hipotecat el futur dels joves. Es pensen que ens fan por? No, no ens fan por". Per part seva, Pesarrodona s'ha dirigit al públic de més edat i ha assenyalat: "La gent dels cabells grisos hem d'iniciar aquesta revolució pacífica, no violenta, però constant".