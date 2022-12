L'extresorer d'Òmnium de les Terres de l'Ebre va gastar 60.000 euros de l'entitat en despeses personals

L'extresorer d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre va apropiar-se de més de 58.000 euros de l'entitat per pagar despeses personals, segons ha fet públic la junta territorial. Una investigació interna ha revelat que Xavier Blanch, qui ocupava el càrrec des de 2011, havia repetit aquesta pràctica durant, com a mínim, els últims vuit anys.

Els fets s'han arribat a conèixer gràcies a una investigació interna que es va iniciar arran la rebuda d'un tiquet de depeses irregular el 7 de novembre. La investigació va acabar detectant més de 58.000 d'euros sostrets en forma de despeses particulars. Un cop aquest procediment va constatar l'apropiació, se li va bloquejar l'accés a comptes, targetes i sistemes operatius de l'entitat. També se'l va cessar de les seves funcions, va deixar de ser membre de la junta territorial i ja no és soci de l'entitat.

Segons la presidenta d'Òmnium a les Terres de l'Ebre, Dolors Róo, l'extresorer ha reconegut els fets i s'ha compromès documentalment a retornar tots els diners sostrets. La directiva ebrenca d'Òmnium no ha precisat quin tipus de despeses hauria carregat Blanch a l'entitat aprofitant la seva condició de tresorer.

Els fets es remunten, com a mínim, a 2014

Tanmateix, sí que han reconegut que els càrrecs s'allargarien des de, com a mínim, l'any 2014, moment a partir del qual disposen de les dades econòmiques. Ho hauria fet, segons ha relatat la mateixa presidenta, de forma regular amb petites quantitats i conceptes que resultarien difícils de relacionar, a priori, amb pràctiques irregulars. L'entitat gestiona anualment un pressupost al voltant dels 25.000 euros.

Róo ha aprofitat per recordar que es tracta del "comportament d'una persona en concret" i que "això no afecta la resta dels membres de la junta territorial". "No volem fer llenya de l'arbre caigut", ha afegit la presidenta. "Ell ha reconegut que s'ha comportat incorrectament, ens ha demanat disculpes a la junta i creiem que no cal fer cap més atac cap a la seva persona ni el seu entorn". L'entitat, però, es reserva el dret d'exercir accions legals contra ell.



Dirigent de Junts per Tortosa fins fa tres setmanes

Tresorer d'Òmnium Terres de l'Ebre des de 2011 i fins fa poques setmanes, Blanch també ha ocupat destacats càrrecs polítics orgànics a la seva ciutat, Tortosa. Ha estat president local del PDeCAT i, des de finals de febrer, era director general de Junts per Tortosa, la marca política municipal liderada per l'actual alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé.

Fonts d'aquesta formació han explicat que l'extresorer d'Òmnium Terres de l'Ebre va presentar la dimissió com a membre de l'executiva i es va donar de baixa del partit fa tres setmanes adduint motius personals. La fitxa amb la seva informació ja no apareixia aquest divendres a la web oficial del partit.