Les pluges fan remuntar els embassaments del Ter-Llobregat fins al 19,3%, el nivell més elevat des de novembre

Els embassaments del sistema Ter-Llobregat i del conjunt de les conques internes de Catalunya respiren lleugerament amb les pluges de l'última setmana, que han fet incrementar en 2 hm3 les reserves d'aigua en tan sols dos dies. De fet, aquestes han assolit els nivells més elevats des de mitjans de novembre.

D'aquesta manera, el volum d'aigua a les conques internes s'ha elevat fins el 18,3% de la capacitat, segons dades actualitzades fins dilluns de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), un total de 127,84 hm3. Aquesta xifra no s'assolia des del 21 de novembre. El 9 de març, per exemple, les reserves eren de tot just 100,1 hm3.

Pel que fa als pantans del sistema Ter-Llobregat (Sau-Susqueda, la Baells, Sant Ponç i la Llosa del Cavall), en aquests dos dies han guanyat 1,78 hm3 i s'eleven al 19,28%, quan dissabte estaven al 18,9%. En total, acumulen 117,98 hm3, el nivell més elevat des del 17 de novembre. El 9 de març havien caigut a poc més de 90,5 hm3.

Cal recordar que aquest sistema va entrar en fase d'emergència per sequera l'1 de febrer i que abasteix més del 80% de la població catalana, al voltant de sis milions de persones. El creixement dels darrers dies, però, no comportarà l'aixecament de les restriccions, ja que el Govern va xifrar en el 28% de les reserves el nivell a partir del qual podria fer-ho.

Catalunya va registrar dilluns el dia més plujós en dos anys i mig, i l'episodi encara no ha acabat, de manera que el nivell dels pantans podria augmentar encara els propers dies.