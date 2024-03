Les propostes del grup d'experts d'educació: sisena hora, més docents i més atenció als vulnerables

Els membres del Grup Impulsor de Mesures de Millores Educatives proposa elaborar un estudi sobre la recuperació de la sisena hora als centres públics, per tal de determinar si l'equiparació horària pot ser un factor d'equitat del sistema. També plantegen més docents, potenciar la seva formació, més personal d'atenció a l'alumnat, més estabilitat d'equips, normativa i econòmica, i més suport als més vulnerables. A més, aposten per arribar al 6% del PIB en educació abans del 2029.

Són algunes de les mesures del l'informe que han lliurat aquest dimecres al migdia a la consellera d'Educació, Anna Simó, amb propostes fruit de les jornades de treball dels darrers mesos. El grup va començar a treballar al gener, arran dels mals resultats del darrer informe PISA que revelaven un empitjorament dels resultats entre els alumnes catalans en matèries com matemàtiques i llengua. El grup ha estat format per 18 experts de la comunitat educativa.

El document final està estructurat en sis línies d'actuació i un total de 154 mesures. Tot i això, n'hi ha 18 que marquen com a prioritàries i que s'haurien d'aplicar ja el curs vinent. Entre aquestes, promoure un pacte nacional per a la inclusió i l'equitat, identificar i definir els aprenentatges bàsics per a cada cicle, incrementar el personal de suport no docent en funció de les necessitats de l'alumnat i augmentar les aules d'acollida, tot revisant el model.

També plantegen la necessitat de millorar la comunicació entre centres i famílies; prevenir l'abandonament prematur des del primer cicle d'ESO; elaborar un estudi del model de formació dels docents que s'incorporen al sistema; determinar un percentatge màxim de renovació de plantilla per centre amb l'objectiu d'estabilitzar equips docents; i crear un sistema d'incentius per a aquesta estabilització en centres d'alta i màxima complexitat.

Sis línies d'actuació

Més enllà d'aquesta mesura més urgents, hi ha les sis línies d'actuació: La primera se centra a avançar en l'equitat, la inclusió i l'acompanyament a l'alumnat, i la segona en focalitza en els aprenentatges fonamentals i essencials de cada etapa. La tercera vol assegurar el benestar dels membres de la comunitat educativa, i la quarta actualitzar i millorar la formació dels docents. La cinquena línia proposa reforçar, donar suport, confiança i estabilitat als centres educatius, mentre la sisena reclama dotar al sistema d'estabilitat normativa i econòmica, i de mecanismes de presa de decisions fonamentats en dades.

Simó es compromet

La consellera Simó s'ha compromès a estudiar a fons el document i determinar quines mesures es poden aplicar ja, quin pressupost hi destinarà i en quin calendari. Ha recordat que els pressupostos incorporen una partida de 50 milions per aplicar les mesures que sortissin del grup, i ha garantit que es concretaran aquestes accions en les pròximes setmanes. "Però necessitem que s'aprovin aquests pressupostos", ha advertit.

Per la seva banda, Vinyes ha explicat que les mesures que han plantejat són aquelles en les quals hi havia consens entre tots els membres del grup, que ha reconegut que partien de postures diferenciades en alguns temes. Sobre aquelles mesures sobre les quals no hi havia evidències, el grup ha demanat estudiar-les. Entre aquestes hi ha per exemple la petició de l'estudi dels diferents horaris lectius de l'entorn i dins del sistema educatiu.