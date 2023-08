La Llibreria Finestres obrirà un local a la Costa Brava el 2024

La Llibreria Finestres de Barcelona vol expandir-se a les comarques gironines i preveu obrir un local a la Costa Brava al llarg del 2024. Encara no s'ha anunciat quina serà la població gironina escollida, però a través del Diari de Girona avancen que donaran més detalls a partir del setembre.

La llibreria ha començat a fer una crida de llibreters que vulguin treballar en el local gironí a través de la pàgina web. I és que fa setmanes que la Finestres està treballant per configurar el nou equip per al projecte, amb voluntat d'ampliar el seu model d'èxit.

Ho va anunciar fa un parell de setmanes a través del seu compte d'Instagram. "Atenció! Estem engegant un nou projecte en terres gironines i necessitem gent interessada en formar-ne part. Aviat us explicarem més coses (quins nervis!), però de moment ens podeu enviar els vostres currículums a través de l'apartat Treballa amb nosaltres que trobareu al peu de pàgina del nostre web", va detallar la llibreria.

Actualment, la Llibreria Finestres té dos locals al carrer de la Diputació de Barcelona (un davant de l'altre) amb una extensió total de més de 800 m2 plens de llibres. Va obrir poc abans del Sant Jordi del 2021 en un local de 550 m2 amb el farmacèutic i mecenes cultural Sergi Ferrer-Salat al darrere, que conjuntament amb les llibreteres Àurea Perelló i Mireya Valencia oferien una nova experiència de llibreria que va més enllà de comprar un llibre.

El local busca semblar una biblioteca, i per això, demana silenci als visitants per tal que tothom pugui gaudir de la descoberta d'un llibre abans de comprar-lo. Poc després d'estrenar la llibreria inicial, van incorporar just el segon local a l'altra banda del carrer d'uns 250 m2 més dedicats als còmics i les il·lustracions i la fotografia.