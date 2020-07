Menys del 6% dels catalans ha passat el coronavirus, segons l'estudi de seroprevalença

Només el 5,9% dels catalans i el 5,2% dels ciutadans de tot l'Estat espanyol han generat anticossos del coronavirus, segons la tercera onada de l'estudi de seroprevalença. L'informe, impulsat pel Ministeri de Sanitat i l'Institut Carlos III, revela que el 7,3% de la població de la demarcació de Barcelona, el 2,7% de la de Girona, el 2,9% de la de Lleida i l'1,5% de la de Tarragona tenen anticossos del coronavirus, és a dir, que han passat la malaltia. Els resultats de les tres onades de l'estudi confirmen que tant els catalans com els espanyols estan lluny de tenir immunitat de grup, ja que per a aconseguir-la es necessita que almenys un 60-70% de la població sigui immune.



La directora general del Centre Nacional d'Epidemiologia, Marina Pollán, ha explicat aquest dilluns a la roda de premsa de presentació dels resultats que han observat que en un 14% dels casos a qui s'havia detectat anticossos a la primera ronda els havien perdut o eren indetectables a la tercera.

La directora de l'Institut Carlos III, Raquel Yotti, ha fet una crida a la prudència i ha dit que aquesta seronegativitat "posa de manifest la incertesa" que hi ha sobre la malaltia i indica que la immunitat "pot ser incompleta" o "transitòria". "Aquells que han passat la malaltia no s'han de relaxar", ha dit.



L'objectiu de l'informe, que va començar el passat 27 d'abril i que s'ha fet en tres onades, ha estat estimar la prevalença d'infecció del coronavirus a l'Estat espanyol mitjançant la determinació d'anticossos davant del virus per comunitats autònomes, províncies, edat i sexe. Per això, s'han estudiat, en tres onades, 68.296 persones de totes les edats, comunitats i províncies, a les quals se les ha convidat a participar per telèfon.

A més, 54.858 han participat en les tres onades, s'han realitzat 196.661 test i s'han recollit 174.306 mostres de sang. "És un estudi únic a nivell mundial i així ha estat reconegut des de l'àmbit científic i des d'organismes internacionals de salut pública", ha dit Yotti, per informar que un article publicat aquest dilluns en The Lancet s'han presentat les dades consolidades de la primera onada i es realitza una anàlisi detallat, posant de manifest la "qualitat i rigor metodològic i la validesa dels resultats".



Així mateix, Pollán ha informat que entre els professionals sanitaris, tant els que treballen en centres sanitaris com en residències, la taxa de prevalença d'anticossos és del 10%.