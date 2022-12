La Mesa del Senat acata el TC i paralitza la part de la reforma del Codi Penal que fa referència a la reforma judicial

La Mesa del Senat ha acordat aquest dimarts en una reunió extraordinària acatar la decisió del Tribunal Constitucional (TC) i habilitar la Comissió de Justícia de la cambra alta per modificar el text de la reforma del Codi Penal i separar del text les parts que fan referència a la reforma judicial, suspesa pel TC.

En una reunió tensa que ha durat més d'una hora, la Mesa també ha acordat personar-se en el procés al TC contra els recursos de PP i Vox. Ara és el torn de la Comissió de Justícia del Congrés, que haurà de fer efectiva aquesta modificació. La Mesa ha aprovat per quatre vots a favor (tres del PSOE i un del PNB) i tres en contra (PP) un acord de tres punts. El primer acusa rebut de la decisió del TC i estableix que el Senat es personarà i demanarà ser part del recurs presentat pel PP contra la reforma judicial.

El segon punt dicta que el Senat continuarà la tramitació de la reforma del Codi Penal "amb l'excepció de les disposicions transitòries quarta i cinquena i les disposicions finals primera i segona, apartat quatre, la tramitació de les quals ha quedat suspesa cautelarment pel TC".

D'aquesta manera, la Mesa estableix que s'elimina del text de la reforma la part afectada per la suspensió del Tribunal Constitucional, és a dir, el canvi de majories al CGPJ per elegir els jutges del mateix TC i la supressió del poder dels magistrats del Constitucional per decidir, o no, la idoneïtat dels nous magistrats designats.

L'últim punt dicta simplement que es comunicarà aquest acord al Tribunal Constitucional, a la Comissió de Justícia, als grups parlamentaris del Senat i també al Congrés dels Diputats.