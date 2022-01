Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va registrar un total de 424,8 milions de viatges al metro i bus durant el 2021, un 27,6% més que el 2020, marcat fortament per les restriccions de mobilitat a causa de la pandèmia. No obstant això, la xifra és encara un 32% inferior a les 627,35 milions de validacions del 2019, el darrer any previ a l'arribada de la Covid-19. "Els desplaçaments van caure fins als 333,4 milions de passatgers el 2020 i aquest 2021 han pujat en 92 milions. Es tracta d'una bona notícia i símptoma que estem recuperant els viatgers a la xarxa de metro i bus", ha apuntat la presidenta de TMB, Laia Bonet, que ha precisat que l'increment va ser "especialment fort" als mesos d'octubre i novembre, i ara s'ha vist una mica frenat per l'arribada de la sisena onada.



"Tot i això, l'augment de passatgers a metro, bus i telefèric és més que evident a partir de l'estiu del 2021", ha volgut deixar clar la presidenta de TMB i tinent d'alcaldia d'Agenda 2030 de l'Ajuntament de Barcelona. "Són bones xifres i haurem d'esperar a veure com continua aquesta recuperació del transport públic. Realment és la primera resposta en termes de mobilitat que hem de donar a la ciutat", ha conclòs Bonet. Les dues xarxes van experimentar un creixement percentual molt semblant. La de metro va superar els 278 milions de viatges, 60,3 milions més que el 2021 (el 27,7%), mentre que la d'autobusos en va guanyar 31,5 milions, fins als 146,6 (amb un augment del 27,4%).

Octubre i novembre, mesos amb més validacions

La recuperació de la demanda es va accentuar els mesos finals de l'any. Així, els mesos amb més afluència de passatge van ser el de novembre, amb més de 45,2 milions de validacions entre metro i autobusos, i el d'octubre, amb més de 44 milions. Són xifres que no s'assolien des de l'inici del 2020, quan als mesos de gener i febrer –just abans de l'esclat de la pandèmia- es van superar els 50 milions de viatges. En canvi, i deixant de banda l'agost per l'efecte vacances, els mesos de gener i febrer van ser els de menys volum de validacions del 2021, amb 26,2 i 28,2 milions, respectivament. La recuperació de passatge va ser progressiva al llarg de l'any, amb una tendència sostinguda a l'alça que s'ha vist frenada per l'inici de la sisena onada.



L'anàlisi de la demanda per mesos mostra també que a l'estiu va tenir incidència el repunt de l'afluència de turistes i visitants a Barcelona i l'àrea metropolitana. Entre els mesos de juliol i agost van sumar-se 63 milions de validacions, un 34% més que en el mateix període del 2020. Els mínims del període de crisi sanitària es van marcar l'abril i el maig del 2020, amb només 4,5 i 9,9 milions de validacions respectivament, coincidint amb els confinaments més severs i les restriccions generalitzades a la mobilitat.

L'aeroport del Prat té menys de la meitat del trànsit del 2019

L'aeroport del Prat va tancar el 2021 amb 18.874.896 passatgers, xifra que representa un descens del 64,2% en comparació amb el 2019, segons les dades publicades per Aena aquest dimarts. En canvi, si es compara amb el 2020, un any molt marcat pel confinament i la caiguda de la mobilitat, suposa un increment del 48,2%. L'aeroport que va registrar més viatgers en tota la xarxa d'Aena durant l'any passat va ser l'Adolfo Suárez Madrid-Barajas, amb 24.135.200 passatgers, un 60,9% menys que dos anys abans i un 41% més que el 2020. En nombre d'operacions, l'Aeroport del Prat n'ha registrat 163.679, és a dir, un 52,5% menys que el 2019 i un 33,5% més que el 2020.