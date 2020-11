Mor l'actriu Montserrat Carulla als 90 anys

L'actriu catalana Montserrat Carulla ha mort aquest dimarts als 90 anys. Carulla (Barcelona, 1930) era molt coneguda a l'escena cultural catalana per una prolífica carrera teatral i també per la seva participació en sèries icòniques de TV3 com El cor de la ciutat i La Riera. L'actriu va començar la seva trajectòria professional al teatre, on va continuar treballant fins el 2016, i també va actuar en una desena de pel·lícules.

L'actriu va començar la seva trajectòria professional al teatre, on va continuar treballant fins el 2016, i també va actuar en una desena de pel·lícules

Degana de les intèrprets de l'escena catalana, va iniciar la seva carrera en el teatre amateur i va completar la seva formació amb cursos a l’Institut del Teatre de Barcelona al final dels anys quaranta. No va debutar en el teatre professional fins el 1960, amb l'obra Soparem a casa, de Josep Maria de Sagarra. Va passar dues temporades a Madrid i, posteriorment, va tornar a Barcelona el 1964. Des de llavors, va interpretar desenes de papers en el món del teatre, del cinema i la televisió. El 2016 es va acomiadar dels escenaris amb l'estrena al Teatre Romea de Iaia!, una obra escrita pel seu fill Roger Peña i que va coprotagonitzar amb el seu net Aleix Peña.

Va participar en nombroses obres de teatre, entre les que destaca L'enterrament és a les quatre, de Joan Vila Casas; Mort de Dama, de Llorenç Villalonga; La filla del Mar, d'Àngel Guimerà; Pigmalió, de George Bernard Shaw; La vídua trapella, de Carlo Goldoni, en adaptació de Maria Aurèlia Capmany i Hamlet, de Shakespeare, dirigit per Pere Planella.



També va interpretar papers en nombroses pel·lícules com Surcos (1951) de José Antonio Nieves Conde; Cambio de sexo (1977) de Vicente Aranda; Companys, procés a Catalunya (1979) de Josep Maria Forn i Costa; El Vicari d'Olot (1982) de Ventura Pons; La ciutat dels prodigis (1999) i, més darrerament, El orfanato (2007) de Juan Antonio Bayona.



Molt valorada tant per la crítica, els companys de professió i els espectadors, va rebre diversos guardons com a reconeixement a la seva trajectòria, com la Creu de Sant Jordi el 1995 i la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya el 2008. El 2013 va rebre el Premi Gaudí d'honor, on va proclamar: "Sóc Montserrat Carulla, actriu, catalana i independentista", manifestant públicament el seu suport a la causa per la independència.

Una obra de comiat amb gira durant dos anys

Carulla va estrenar l'octubre del 2013 al Temporada Alta la que seria la seva darrera obra de teatre damunt d'un escenari: Iaia!. Després de més de dos anys de gira per diferents municipis i teatres com el Romea (on havia debutat feia 50 anys), Carulla va posar el punt i final a la seva carrera com actriu teatral al Teatre Borràs el 2016. "El teatre m'ha fet molt feliç i em va fer conèixer a gent magnífica i molt lliure que creien en l'amor i estimaven el país i en silenci lluitaven per la nostra llengua (...) Jo li dec més al teatre que el teatre a mi", va dir Carulla el desembre del 2013 en la seva presentació al Romea. L'actriu va explicar que creia "més oportú" ser ella la que tancava la porta a la seva trajectòria com a intèrpret que "haver de sortir dissimuladament per la del darrere".