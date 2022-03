L’imparable augment del preu del gas que –a causa de la normativa europea de fixació de preus- arrossega també l’electricitat, no només amenaça les economies familiars, sinó també bona part de la producció industrial del país. És el cas de la indústria ceràmica i taulellera de Castelló, un clúster empresarial que concentra el 8% de la producció industrial valenciana i l’1% del total de l’Estat, amb una facturació de 5.500 milions d’euros i 20.000 llocs de treball. Un sector, a més, que va aconseguir sobreviure a la crisi de la construcció del 2008 gràcies a la seua empenta exportadora.

Ara, però, el constant increment de preus de les matèries primeres i, especialment, del gas, imprescindible per fer funcionar uns forns que assoleixen temperatures de 1.100 graus centígrads, els ho estan posant especialment difícil. Si bé fa mesos que l’Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (Ascer, per les sigles en castellà) alerta que l’augment dels costos energètics és un dels principals reptes que afronta el sector, en les darreres setmanes la situació ha esdevingut crítica.

Diverses empreses ja han anunciat aturades tècniques, avançaments de vacances i ERTO, mentre que algunes altres –les més grans i solvents- han optat per l’estratègia contrària: incrementar la producció per tal d’acumular estocs abans que caduquen els actuals contractes d’abastiment de gas, en previsió que les renovacions implicaran increments duríssims de preus, a més que tècnicament, l’apagada i reencesa dels forns suposa un alt cost energètic, fet que obliga a moltes empreses a pensar-se bé les possibles aturades. I és que tal com explicava a Ràdio Castelló, el secretari general d’ASCER, Alberto Echavarría, "la pitjor part és la incertesa sobre l’evolució de la situació".

Revisar el mercat elèctric

Per ara, la indústria taulellera ha optat per incrementar els preus dels seus productes, com a única alternativa per quadrar els comptes, però també s’ha sumat al comunicat impulsat per la Unió d’Empreses Siderúrgiques (Unesid) i l’Associació d’Empreses amb Gran Consum d’Energia (AEGE) per tal que el "Consell de Ministres adopte una decisió urgent reformant el mercat marginalista elèctric mentre dure la crisi energètica, desacoblant el preu dels combustibles fòssils de la fixació del preu elèctric en el mercat".



Amb aquesta petició, les principals patronals industrials –a més dels ceramistes i els siderúrgics, signen el comunicat altres sectors com el metal·lúrgic o el químic- es desmarcaven indirectament de l’exigència de la CEOE de mantenir l’actual model i s’acostaven a les posicions defensades pels grans sindicats.

Precisament CCOO i UGT han convocat a les principals capitals valencianes concentracions per "exigir la contenció dels preus de l’energia", com a objectiu per "protegir l’ocupació". Juntament amb entitats veïnals, de consumidors i autònoms, les dues centrals sindicals han convocat a concentracions el pròxim 23 de març a València, Alacant, Elx i Castelló per tal d’exigir "un canvi en el sistema de fixació del preu de l'electricitat, per controlar alces desmesurades", i també "que es pose fi als beneficis abusius de les empreses elèctriques i d'hidrocarburs".

Per la seua banda, el president valencià, Ximo Puig, va intervenir en la recent Conferència de Presidents convocada el 13 de març a La Palma, recordant la "necessitat de limitar el preu de l’energia", posant especial èmfasi en protegir la indústria ceràmica de l’espiral inflacionista que està patint el gas natural. En aquesta línia, Puig va reclamar la necessitat que la Unió Europea amplie el Marc Temporal d’Ajudes d’Estat a empreses i sectors afectats per l’augment del cost de l’energia, la reducció dels impostos especials als hidrocarburs per tal de compensar les indústries més intensives en energia i l’acceleració de la implantació de les energies renovables.

Argila ucraïnesa

A més del gas, la guerra d’Ucraïna també fa perillar el subministrament d’argila blanca, una de les principals matèries primeres de la indústria taulellera, ja que el 80% de les importacions d’aquest material provenen d’Ucraïna. Amb tot, fonts del sector asseguren que, "a curt termini", no esperen problemes d’abastiment, gràcies a l’acumulació d’estocs suficients per "uns sis mesos" al Port de Castelló. Si la guerra s’allarga, però, la situació es complicarà.



Molt més immediates són les conseqüències del boicot comercial a Rússia, el dotzè mercat en importància en el rànquing d’exportacions ceràmiques.