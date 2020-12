Partits i entitats independentistes reclamen l'aprovació d'una Llei d'amnistia en un acte unitari

Partits i entitats independentistes han reclamat aquest dilluns l'aprovació d'una Llei d'amnistia per a tots els encausats i condemnats pel procés des de l'any 2013 en un acte unitari a la presó Model de Barcelona. Els convocants han presentat la Proposta de Resolució en suport a la Llei d’Amnistia, que s’aprovarà dijous al Parlament de Catalunya. Els impulsors, entre ells Junts per Catalunya, ERC i la CUP, han anunciat que el text es registrarà al Congrés dels Diputats el 15 de març, un mes després de les eleccions catalanes.

La proposta inclou que es desestimin totes les condemnes i causes obertes contra els organitzadors de la consulta del 9-N del 2014 i el referèndum de l'1-O, el que implicaria l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats.

Quedaran compresos per la llei els delictes, amb intencionalitat política, de rebel·lió i sedició, contra l’ordre públic, de prevaricació, falsedat, malversació de cabals públics, desobediència o revelació de secrets. També els actes "d’expressió i d’opinió" en premsa, impremta, xarxes socials, creacions artístiques o qualsevol altre mitjà de comunicació que hagin estat 10 valorats com a delictes d’incitació a l’odi vinculats al conflicte polític amb Catalunya.

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha reclamat corregir "l'esbiaixada intervenció" de la justícia en una qüestió política. La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha defensat que l'amnistia és el "primer pas" per desjudicialitzar la política i dibuixar una solució democràtica al conflicte polític. La CUP ha celebrat el "compromís ampli" del sobiranisme amb l'amnistia.

L'acte, que forma part de la iniciativa "Aministia Ara", ha començat amb l'actuació de la cantant Gemma Humet interpretant "Què volen aquesta gent?", i ha comptat amb la participació d'Alerta Solidària, el Centre de Drets Humans Irídia, Esquerra Republicana de Catalunya, la CUP i Junts per Catalunya.

D'altra banda, el col·lectiu Atenes, l'associació Drets Cat, Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l'Advocacia de l'ICAB i l'associació Amnistia i Llibertat han defensat que "una amnistia és necessària per resoldre el conflicte polític". "Com més siguem, més ens hauran d'escoltar. Ara junts, signem per la llibertat, per la justícia, per l'amnistia", han declarat.

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, també hi ha asssistit. "Hi som, i som molts. Perquè entenem que l'amnistia i la resolució democràtica del conflicte forma part dels grans consensos de país que aglutinen Catalunya. Calia teixir acords en aquest sentit, amplis i transversals", ha celebrat.

També hi ha participat telemàticament expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel. "L'amnistia podria suposar un procés de democratització, un respecte pels drets civils i polítics, i hauria de comportar un respecte cap a l'exercici del dret a l'autodeterminació", ha remarcat Gabriel.