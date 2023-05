Pas endavant en la lluita ecologista per aturar el macroparc eòlic marí al golf de Roses. El Tribunal Suprem ha admès a tràmit un recurs contra els Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) aprovats pel Govern espanyol, que permetrien instal·lar aerogeneradors en aquesta zona de l'Alt Empordà, l'únic punt de Catalunya i entre d'altres de l'Estat.

Les entitats que han presentat el contenciós consideren que és un projecte "il·legal". Tant la Iaeden-Salvem l'Empordà com la plataforma No al macroparc eòlic apunten que l'acceptació del recurs per part del Suprem és una fita "molt important" perquè "demostra que res està perdut". Cal tenir en compte que el procés es troba en un estadi "molt inicial" i, per això, no s'han demanat mesures cautelars, ja que la justícia les podria rebutjar.

L'advocat dels ecologistes, Eduard de Ribot, confia que l'alt tribunal aturi el projecte i ha assenyalat que si el Suprem no els dona la raó hauran d'acudir al Constitucional i, si cal, a instàncies europees. Precisament, el professor de la Universitat de Girona Josep Lloret intervindrà aquest dimecres a l'Eurocambra a Brussel·les, on parlarà de la problemàtica del macroparc eòlic marí.

Preservació del medi natural

El recurs argumenta que hi ha irregularitats en el procés d'aprovació, a més de vulneració del principi de cautela. En aquest aspecte, les entitats alerten que els aerogeneradors que es volen instal·lar son flotants i no pas fixes a diferència d'altres zones on també n'hi ha, com Dinamarca. Això suposa un risc perquè només hi ha un cas on s'aplica aquesta tecnologia, que és Portugal i, asseguren els ecologistes, que les espècies de peixos han començat a migrar arran de la instal·lació d'aquest tipus de molins.

Els ecologistes també argumenten que s'infringeix la integritat de la Xarxa Natura 2000 i consideren que hi ha una falta de motivació en les zonificacions que estableix el POEM -el golf de Roses és l'única zona de Catalunya on es podran insta·lar parcs eòlics marins-. "Creiem que hi ha espais més idonis que el golf de Roses per posar aquests parcs eòlics", assenyala el membre de la Iaeden Raül Domínguez.

A banda, també denuncien una infracció dels principis de planificació de la llei 41/20210 de 29 de desembre de protecció del medi marí i defectes i insuficiències en la avaluació ambiental i en els tràmits de consulta pública i participació ciutadana.

Energies renovables sí, però no a qualsevol preu

No obstant, les entitats ecologistes han volgut deixar clar que en cap cas estan en contra de l'energia eòlica i la descarbonització. En aquest sentit, el portaveu de la plataforma No al macroparc eòlic marí, Jordi Ponjoan, ha assenyalat que aposten per parcs sostenibles que ajudin a una transició energètica "imprescindible en la societat".

"El que no podem admetre són aquests tipus de projectes que només afavoreixen a les grans empreses, que són agressius, especulatius i que responen exclusivament a interessos econòmics", ha assenyalat Ponjoan.