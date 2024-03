PP i Vox eliminen el Premi Guillem Agulló de les Corts Valencianes

El Partit Popular i Vox han acordat eliminar el Premi Guillem Agulló que des del 2017 les Corts Valencianes otorgava a persones i entitats que lluiten contra la xenofòbia i els delictes d'odi. El guardó porta el nom del jove antifeixista valencià assassinat brutalment l'any 1983 per un grupuscle d'extrema dreta.

L'oposició, encapçalada per Compromís i el Partit Socialista (PSPV), s'ha mostrat indignada i ha lamentat que la decisió de la dreta i l'extrema dreta valenciana coincideixi amb l'agressió grupal feixista a un casal de Castelló de la Plana en la qual va resultar ferit de gravetat un home de 32 anys i que es troba ingressat en la Unitat de Vigilància Intensiva de l'Hospital General.

La proposta d'eliminar el Premi Guillem Agulló la va impulsar l'extrema dreta de Vox, que ha comptat amb el suport del PP. El portaveu de Vox, José María Llanos, ha justificat la decisió per la denominació del guardó. En aquest sentit, ha defensat que l'expresident de les Corts Valencianes, Enric Morera, va aprofitar que el 2016 les Corts van aprovar una declaració institucional per reconèixer la figura d'Agulló i concedir un guardó en favor de la tolerància per, "de forma unilateral", batejar el premi amb el nom del jove independentista.

Per la seva banda, el Partit Popular han secundat l'argumentari exposat per Vox. Miguel Barrachina, del PP -que en el seu moment va votar a favor de la declaració institucional-, ha sostingut que la declaració institucional del 2016 ha perdut la vigència i que el nom del premi va ser una decisió personal de Morera.

"El PP de nou s'agenolla a les exigències de Vox"

Entre l'oposició, el síndic socialista, José Muñoz, s'ha indignat per l'eliminació del premi, ja que ha recordat que la declaració del 2016 al·ludia específicament Guillem Agulló. "Carlos Mazón permet que l'extrema dreta inoculi el seu virus a la Comunitat Valenciana", ha denunciat. Joan Baldoví, de Compromís, ha acusat PP i Vox de rebentar el premi quan els últims anys s'ha lliurat amb total normalitat. "El PP de nou s'agenolla a les exigències de Vox", ha dit.

El premi Guillem Agulló es va crear mitjançant una declaració institucional de les Corts l'any 2016 i es va signar per tots els grups parlamentaris en aquell moment. S'ha atorgat des de 2017 i, d'entre d'altres, l'han rebut Daniel Sanjuan, que va ser advocat de CEAR PV, defensor dels drets humans i activista de la campanya CIEs NO; Guus Hiddink, exentrenador del València CF, que va demanar la retirada d'una esvàstica al Mestalla; Amparo Sánchez Rosell, feminista i activista contra la islamofòbia; o el docent Miquel Àlvarez, que va ser víctima d'una agressió homòfoba i va treballar-ho a classe amb els alumnes per combatre aquestes actituds.