PP, PSOE i Cs van vetar al Congrés la comissió d'investigació sobre el CNI i l'imam de Ripoll

El cervell dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils el 2017, Abdelbaki És Satty, va ser confident del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) fins al dia de l'atemptat. Així ho revela en exclusiva Público després d'una investigació en la qual s'han reunit documents confidencials. No obstant això, al març de 2018, PP, PSOE i Ciutadans van vetar la creació d'una comissió d'investigació sobre la relació entre Intel·ligència i l'imam de Ripoll.



Diversos dies abans de vetar la iniciativa d'ERC i PDeCAT, Cs va proposar investigar els suposats errors policials, però no va arribar a registrar una sol·licitud formal per iniciar una comissió. El partit de dretes sí que va presentar una Proposició no de Llei (PNL) que es va debatre a la cambra baixa i va ser rebutjada per PP, PSOE, ERC, PDeCAT, PNB i la resta del grup mixt i va comptar amb l'abstenció de Podemos. Davant la negativa de la majoria de grups, Ciutadans va desistir en el seu intent per obrir una comissió d'investigació per aclarir els detalls de l'atemptat, encara que el llavors portaveu, Juan Carlos Girauta, ha assegurat que l'actuació de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat va ser "exemplar".



Cs recolzava llavors investigar el que havia passat a la Rambla, però no volia "buscar responsables polítics". "Com a espanyol i com a pare, em preocupa profundament que en un futur no siguem capaços d'evitar que torni a succeir", va afirmar el líder de Cs, Albert Rivera, durant una entrevista.

Cs no va arribar a registrar una sol·licitud formal per a iniciar una investigació

Per la seva banda, el PSOE i PP sempre s'han mantingut en contra d'iniciar qualsevol investigació sobre els atemptats. El socialista Felipe Jesús Sicília afirmava que la proposta de Cs tenia un clar "component partidista", mentre que el conservador José Alberto Martín-Toledano acusava la formació taronja d'"oportunisme polític". Els dos partits van reafirmar la seva postura quan l'1 de març van votar en contra de la creació d'una investigació impulsada per ERC i PDeCAT.

El CNI va haver d'admetre els contactes amb l'imam



El 5 de març, el que llavors era el director del CNI, Félix Sanz Roldán, va haver d'explicar al Congrés el vincle dels serveis secrets espanyols amb l'imam de Ripoll, que va morir en l'explosió a la casa on els terroristes emmagatzemaven gran quantitat d'explosius. Roldán va mantenir que aquests contactes es van fer el 2014 "seguint els protocols" quan aquest complia condemna per tràfic de drogues.



Aquesta compareixença es va veure motivada perquè tres mesos després dels atemptats, el CNI va confirmar que va contactar amb Es Satty, però van assegurar que mai van arribar a fer d'ell un confident. Unes afirmacions que ara Público desmenteix.

En aquesta mateixa línia, el fiscal de l'Audiència Nacional Miguel Ángel Carballo va assegurar que no existia una implicació entre el CNI i el cervell dels atemptats més enllà d'aquests contactes. Hi assegurava el 8 d'agost de 2018, quan explicava que les visites d'Intel·ligència i la Guàrdia Civil a l'imam quan va estar empresonat entraven dins de la rutina policial habitual. "Respecte de la implicació o la relació de l'imam amb el CNI, li puc dir que en el sumari no hi ha cap referència a aquesta circumstància i no hi ha constància de res d'això. No hem trobat cap element que ajudés en la investigació pel que fa a aquesta qüestió ", assegura Carballo en una entrevista.

Casado: "És una 'canallada' insinuar que la Guàrdia Civil i la Policia nacional tinguessin algun vincle amb aquesta cèl·lula gihadista"

Per la seva banda, els presos independentistes van denunciar en el primer aniversari dels atemptats que "hi va haver falta de col·laboració de l'Estat i d'altres organismes" a través d'una carta. "No podem tancar els ulls davant la informació que ens arriba del sumari del 17 d'agost i que evidencia l'estreta relació entre l'imam de Ripoll i el CNI. El respecte a les víctimes, a la ciutadania ia la transparència obliga l'Estat a respondre a aquests interrogants i explicar la veritat ", demanaven des de la presó Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Carme Forcadell.

Després d'aquesta carta, el líder del PP, Pablo Casado, va assegurar que "és una canallada insinuar que la Guàrdia Civil i la Policia nacional tinguessin algun vincle amb aquesta cèl·lula gihadista". "No ho tolerarem", va afirmar amb contundència. Per la seva banda, la socialista Adriana Lastra va afirmar que "no és moment per buscar dissensions, per buscar ruptures, sinó tot el contrari".

Ara, després de l'exclusiva d'aquest mitjà, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el seu predecessor, Carles Puigdemont, exigeixen explicacions a l'Executiu estatal. Per la seva banda, ERC i JxCat demanen les compareixences del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i els ministres Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska al Congrés.