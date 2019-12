Òmnium Cultural ha volgut celebrar la Nit de Santa Llúcia d'enguany, la 69ª, a la ciutat on va néixer la immersió lingüística, Santa coloma de Gramenet, i el propi president de l'entitat, Jordi Cuixart, ha enviat un missatge des de la presó en el qual ha assenyalat que aquesta població és "avantguarda de l'obrerisme i el moviment veïnal, i emblema de la lluita feminista, pels drets civils i del model d'escola catalana com un dels principals elements de cohesió social". "Els infants que creixen junts a l’escola es mantenen junts al carrer per sempre més”, ha dit.



Cuixart, que per tercera vegada no ha pogut assistir al lliurament de premis de l'entitat que presideix, perquè ja porta 788 dies de captiveri, ha destacat el compromís d’Òmnium amb la llengua i la cultura catalanes per ser “eina de transformació social i nacional”. “Entenem la literatura com a part essencial d’una cultura que se sap moderna i popular, transgressora i empoderadora, que es vol compartida amb tothom sense renúncies, i que sempre estarà al servei de l’enfortiment del nostre imaginari col·lectiu com a poble”, ha insistit en un missatge gravat a la presó Lledoners i que han pogut sentir els assistents.

Durant l’acte realitzat al Teatre Sagarra, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, també ha remarcat el que han aportat ciutats com Santa Coloma de Gramenet, una ciutat “valenta” i “bressol” d’un model d’èxit que ha enriquit les lluites compartides, "gresol d’il·lusions arribades d’arreu, ciutat d’esperances compartides i de lluites que mai s’abandonen”.



Mauri ha celebrat a més que la Nit de Santa Llúcia sigui també un “homenatge a totes aquelles mares i pares colomencs que, sense renunciar als seus orígens, van contribuir com ningú a enfortir el sentiment de pertinença col·lectiva d’un país que té la immigració com a fet estructural que ens explica com a col·lectivitat”.

'Les amistats traïdes' de David Nel·lo, premi de novel·la

L'escriptor barceloní David Nel·lo ha estat guardonat amb el Premi Sant Jordi de Novel·la d'aquest any, pel seu llibre Les amistats traïdes.



"Valoro i admiro Òmnium Cultural per la tasca de preservar i promoure la literatura. Estic immensament feliç de rebre aquest premi, alhora que m'entristeix que Cuixart no pugui ser amb nosaltres per celebrar aquesta vetllada", ha dit l'escriptor que ha guanyat el premi, dotat amb 60.000 euros, que el significa com el més valorat des d'un punt de vista econòmic de la literatura catalana.

Contes, narracions, poesia...

Carlota Gurt ha estat premiada amb el Mercè Rodoreda de contes i narracions, per Cavalcarem tota la nit i Lluís Calvo, amb L'espai profund, ha aconseguit el Carles Riba de Poesia

Cavalcar tota la nit és "no defallir i perseguir la lluna. És combatre les pors que tenim a dins i les que venen de fora”, ha explicat Carlota Gurt, única dona premiada aquest any.



Lluís Calvo, després d'agrair el premi ha parlat també explícitament de presos i exiliats i ha reclamat, com tants altres, el seu alliberament.



Durant l’acte, que ha comptat amb la presència del president del Generalitat, Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent, i l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, entre d’altres representants polítics, socials i del món de la cultura.

Citant una frase de Vicent Andrés Estellés, també compartida per Cuixart, Mauri ha recordat: “No ens pariren per pidolar drets, sinó per exercir-los”. I ha demanat un gest de compromís amb les llibertats: “Conquerim cada dia el dret a exercir l’autodeterminació i a defensar la llibertat dels presos polítics”.



La resta de premis han estat lliurats a Lluís Prats i Toni Mata, guardonats amb el Folch i Torres i el Joaquim Ruyra, respectivament. Durant l’acte, també s’ha fet lliurament dels premis de Comunicació Muriel Casals a Betevé i Internacional J. B. Cendrós a Paul B. Preciado.