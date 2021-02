Quatre raons per al pessimisme i dues per a l'optimisme en l'inici de la quarta onada

Després de deu dies de creixement, la velocitat de propagació de l'epidèmia o taxa Rt ha superat l'1 aquest dimecres, després d'un mes per sota. Es tracta d'un llindar clau, perquè superar-lo indica que cada positiu contagia de mitjana més d'una persona i, per tant, la pandèmia s'expandeix. Si la dada es consolida, significarà l'inici de la quarta onada de la Covid-19 a Catalunya. Però com s'hi arriba? Estem millor o pitjor que quan van començar la tercera a principis de desembre? Hi ha diverses raons per al pessimisme, però també n'hi ha algunes -menys- per a l'optimisme.

Més positius

Ja fa dies que la davallada de casos s'ha aplanat i és gairebé inexistent. Entre el 14 i el 20 de febrer, l'última setmana amb les dades definitives, es van registrar a Catalunya 10.068 positius, el que significa una mitjana de 1.438 casos diaris. Entre el 30 de novembre i el 6 de desembre, moment en què l'Rt estava a tocar de l'1 i arrencava la tercera onada, la xifra de casos va ser de 7.950, és a dir, 1.135 al dia, 300 menys que els actuals. Cal tenir en compte que en aquests dos mesos i mig ha arribat la variant britànica, que és més contagiosa i està a punt de convertir-se en la dominant a casa nostra. Tot plegat també significa que la incidència acumulada de casos a 14 dies per 100.000 habitants és major ara que aleshores, en concret ara n'hi ha 276,8, gairebé 60 més que a l'inici de la tercera onada.

Major risc de rebrot

El risc de rebrot se situa ara mateix en 273 punts, un nivell que indica que és molt elevat i acumula diverses jornades de creixement. A l'inici de la tercera onada era, en canvi, de 199, just al llindar del risc extrem. A partir d'aleshores tendiria a l'alça fins al topall de 847 punts assolit a mitjans de gener, moment a partir del qual va començar a baixar fins que la inèrcia va aturar-se fa pocs dies.

Positivitat superior de les proves

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) indica que quan més del 5% de les proves PCR o test d'antígens donen positiu de coronavirus significa que l'epidèmia està descontrolada i que, a la pràctica, hi ha molts casos que no es detecten. Aquest dimecres la positivitat és del 5,46%, i s'acumulen tres dies consecutius per damunt del llindar fixat per l'OMS. Entre el 30 de novembre i el 6 de desembre, en canvi, se situava en el 3,64%, el nivell més baix des de principis de juliol. A partir d'aleshores va anar creixent fins l'11,04% entre el 5 i l'11 de gener, el topall de la tercera onada.

Hospitals més plens

El punt de partida de la quarta onada, si realment s'inicia, també és pitjor pel que fa a la pressió assistencial. Ara mateix hi ha 1.918 pacients Covid als hospitals catalans, la dada més baixa des de l'1 de gener. Amb tot, és clarament superior als menys de 1.500 que hi havia en el moment d'arrencada de la tercera onada. Més marcada és la diferència en les unitats de cures intensives (UCI), que actualment tenen 587 persones amb coronavirus. El 6 de desembre n'hi havia 394, una tercera part menys, i la xifra tendiria a la baixa fins el 19 d'aquell mes, quan en quedaven 320. Amb les UCI més plenes el marge de maniobra dels hospitals és menor i es poden veure forçats abans a desprogramar activitat no Covid.

Menys morts

No totes les dades, però, són negatives. La darrera setmana amb dades definitives -entre el 14 i el 20 de gener- s'han registrat 252 noves morts a Catalunya per la pandèmia, per sota de les 326 acumulades entre el 30 de novembre i el 6 de desembre. El notable avenç en la campanya de vacunació a les residència podria ser una de les raons d'aquesta millora.

Més de 300.000 persones vacunades

Quan va iniciar-se la tercera onada encara no havia arribat cap vacuna i, òbviament, cap català havia rebut la primera dosi. Ara mateix, en canvi, ja hi ha 330.299 catalans que han rebut una primera dosi de les vacunes de Pfizer, Moderna o AstraZeneca, dels quals a 184.842 també se'ls ha subministrat la segona. Tot i que el ritme de la campanya avança molt més lent del previst, fonamentalment per l'incompliment de les entregues previstes per part de les farmacèutiques, la vacunació pot començar a tenir cert efecte pel que fa a la mortalitat o els pacients greus, fonamentalment perquè ja ha impactat en col·lectius vulnerables, com ara a les residències de gent gran.