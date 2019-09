L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, s’ha sumat a d’altres càrrecs electes de la formació a l’hora de fer comentaris o mantenir actituds que contribueixen a estigmatitzar i criminalitzar els menors estrangers no acompanyats (MENA) i que, directament, es poden qualificar de racistes. En concret, a través de Twitter, Pastor va comentar dijous que en una xerrada amb veïns del barri del Remei “els hi he pogut comunicar que hem aconseguit que la Generalitat no instal·li cap centre de MENAS al barri”.

📍Esta tarde he podido compartir charla y retos de futuro con los vecinos y las vecinas del barrio del Remei. Les he podido comunicar, además, que hemos conseguido que la Generalitat no instale ningún centro de MENAS en el barrio. #EstimemBadalona #Badalona pic.twitter.com/MJJJ9RvO5Z — Álex Pastor /❤️ (@AlcaldePastor) September 12, 2019

El comentari, que ha provocat una allau de crítiques, s’afegeix a l’actitud de l’alcaldessa de Rubí, la també socialista Ana María Martínez, que al passat maig va sumar-se a les concentracions d’alguns veïns contra la instal·lació d’un centre de menors a la ciutat vallesana. Al juliol, el tinent d’alcaldia de seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, va plantejar el “retorn assistit” dels menors estrangers no acompanyats que viuen al carrer. Si bé actualment forma part d’Units per Avançar, una de les formacions sorgides de l’antiga Unió Democràtica, Batlle va convertir-se en regidor dins la llista del PSC, amb la que el seu partit va presentar-se en coalició.



En tots els casos, els comentaris han generat una forta onada de rebuig, fonamentalment pel contingut racista que desprenen i perquè, teòricament, estan més a prop del que pot defensar un partit ultradretà, com Vox, o de les tesis que han defensats els sectors més durs del PP, com ara l’exalcalde badaloní Xavier García Albiol, que no pas al que hauria de representar una formació que encara es proclama com a progressista.



Entre les reaccions contra el comentari de Pastor, destaca la de Dolors Sabater, precisament la seva predecessora a l’alcaldia de la quarta ciutat més poblada de Catalunya. Sabater considera que el dirigent socialista “defensa obertament postures de VOX i PP criminalitzant immigrants menors sense cap rubor. Va aprendre a vincular immigració i delinqüència del seu Maestre Albiol”. S’ha de recordar que Pastor es va convertir en alcalde de la ciutat el juny de 2018 gràcies a una moció de censura contra Sabater que va tenir el suport d’Albiol, líder del partit amb més regidors al consistori.

Pues comuniquen la consigna a su alcalde en #Badalona, el pobre hombre se ha hecho un lio y defendiende abiertamente posturas de VOX y PP criminalizando immigrantes menores sin ningun rubor. Aprendió pronto a vincular immigracionón y delincuencia de su maestro Albiol #Verguenza https://t.co/Lu2eneKzDi — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) September 12, 2019

També s’ha pronunciat el líder d’ERC al ple badaloní, Oriol Lladó, per a qui el que ha dit Pastor “és gravíssim”, ja que suposa “la criminalització i estigmatització de menors”, la “descontextualització d’una realitat complexa”, “l’incompliment de l’acord firmat per tots els partits (també el PSC!) per no utilitzar la immigració com a arma electoral”, i “l’assumpció del marc de l’extrema dreta”. Lladó també ha recalcat que no ha arribat cap rectificació de Pastor, en un recull de les moltes crítiques que ha rebut.



És gravíssim.



➖Criminalització i estigmatització de menors.

➖Descontextualització d'una realitat complexa.

➖Incompliment acord firmat per tots els partits (també el PSC!) per no utilitzar immigració com a arma electoral.

➖Assumpció del marc de l'extremadreta.#Badalona https://t.co/zEj2pVyk39 — Oriol Lladó (@oriolllado) September 12, 2019