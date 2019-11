L'Audiència Nacional ha tombat quatre ordres de presó contra els membres dels CDR detinguts el passat 23 de setembre, en el marc de l'operació Judes. La Sala Penal considera que no se'ls va proporcionar prou informació sobre la causa durant la vista en la qual es va dictar la presó preventiva com a mesura cautelar. Els afectats són Alexis Codina, Xavier Buigas, Eduard Garzón i Xavier Duch, tot i que queda pendent que es resolguin també els recursos d'apel·lació de Ferran Jolis i Jordi Ros demanant-ne la llibertat.



En un comunicat, l'organització antirepressiva Alerta Solidària ha anunciat que l'Audiència Nacional constata "la vulneració de drets que han patit quasi dos mesos després del seu empresonament". A més, l'organització assegura que dos dels empresonats, Garzon i Duch, ja han estat citats a una nova vista que se celebrarà aquest dimecres a les 12.00 h.

⚠️ L'Audiència Nacional dóna la raó a les defenses del @Detingudes23S respecte la vulneració de drets dels detinguts.



En aquesta vista a càrrec del jutge Manuel García Castellón, es decidirà, de nou, si els membres dels CDR han de seguir a presó o si surten en llibertat condicional. La defensa dels detinguts, exercida per advocats d'Alerta, va reclamar que quedessin en llibertat mitjançant un recurs d'apel·lació que la sala va començar a estudiar fa dues setmanes. Els advocats argumentaven que no hi ha risc de fugida pel seu arrelament familiar, mentre que la fiscalia en demanava el manteniment a presó.



Tot i la nova resolució de l'Audiència, la Sala Penal els manté a presó fins que se celebri la nova vista. En opinió d'Alerta Solidària, aquest fet és "maniobra per mantenir-los empresonats", considerant que es troben en condició de "detinguts" malgrat que s'ha revocat la interlocutòria d'empresonament: "Reiterem la nostra denúncia per la vulneració de drets fonamentals i drets de defensa que els set empresonats han patit i que la sala d'apel·lació constata".