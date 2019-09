L’Ajuntament de Barcelona donarà una resposta institucional a la sentència del Tribunal Suprem en el judici del Procés si, com tot apunta, és condemnatòria. Així ho ha aprovat la comissió de Presidència del consistori, que ha donat el vistiplau a una moció presentada per ERC, que ha rebut el suport també de Junts per Catalunya i Barcelona en Comú. En canvi, la resta de grups s’hi han oposat. Entre ells, el PSC, soci de govern de Barcelona en Comú. Ja en el moment de signar l’acord de govern, les dues formacions van apostar per deixar les qüestions nacionals fora del pacte. En concret, l’Ajuntament demanarà, si es dona el cas, l’alliberament immediat dels presos i el retorn dels exiliats, a més de sumar-se a les accions promogudes per la Generalitat i el Parlament.



El text aprovat exposa que les persones empresonades ho estan “per motius polítics” i també mostra el compromís amb el dret a l’autodeterminació i la defensa del referèndum, a banda de denunciar la “regressió de drets i llibertats”. La regidora d’ERC Elisenda Alamany, encarregada de presentar la comissió, ha manifestat que Barcelona “no pot quedar desconnectada” de la resposta a la sentència. JxCat, de la seva banda, hi ha votat a favor, tot i considerar que el moment en què es presenta no és l’adequat. Per a la seva portaveu, Elsa Artadi, “si la sentència és condemnatòria acabarà sent una sentència a la democràcia”.



El regidor de Drets de Ciutadania, Participació i Justícia Global i dirigent de Barcelona en Comú, Marc Serra, ha volgut posar èmfasi en què la seva formació es manté en la posició que ha tingut sempre: “seguim on érem. Barcelona en Comú rebutja la judicialització de la política”. La regidora del PSC Laia Bonet ha comentat que “no tenim la mateixa posició” que BComú en aquesta qüestió. La moció ha inicial d’ERC, però, ha patit una modificació per part dels Comuns, per acabar dient que la ciutat donarà suport a les accions de la Generalitat i el Parlament “en tant que seran transversals, inclusives i d’acord amb la demanda del 80% dels catalans i catalanes de més democràcia”.