L’endemà que el Tribunal Suprem condemnés a entre nou i tretze anys de presó per sedició a nou dirigents independentistes, continuen les mobilitzacions de protesta a diversos punts de Catalunya. Sense l’efervescència de la jornada de dilluns, durant el matí de dimarts s’han produït talls de carretera en algunes zones del Principat, així com a accions a algunes universitats. A més a més, s’han convocat noves concentracions de protesta per aquest vespre, amb les delegacions -o subdelegacions- del govern espanyol com a escenaris principals. A nivell universitari la principal acció s’ha fet al rectorat de la Universitat de Lleida, amb un grup d’estudiants que hi ha dormit i que n’ha bloquejat els accessos. No s’hi ha fet classes en tot el dia.



Pel que fa a les mobilitzacions en diversos punts del territori, durant mitja hora s’ha tallat la circulació de trens a la línia R3 de Rodalies a prop de Puigcerdà, amb la crema de pneumàtics i palets. A nivell viari, a les 14h es mantenen talls a la C-17 a Gurb, a la C-25 (l’eix transversal) també a Gurb i a la N-260 a Olot, segons informa el Servei Català de Trànsit. En els tres casos per manifestacions de protesta per les condemnes del Suprem. Prèviament, però, també hi ha hagut talls a la C-65 a Cassà de la Selva, a la N-141e a Bescanó (Gironès) o la N-II a Mataró, entre d’altres.



A quarts de dues del migdia també ha arrencat una manifestació pel centre de Girona, amb la participació d’unes 500 persones, que ha arribat a tallar un carril de l'AP-7, mentre que al mateix moment s’han fet diverses accions a la ciutat de Tarragona, com un tall del trànsit a la plaça Imperial Tarraco o el tall de les vies de tren a la ciutat durant una estona.



En paral·lel, a la tarda s’han convocat noves concentracions, impulsades per l’ANC i Òmnium Cultural, però també amb el suport dels CDR. En concret, s’han convocat “segudes amb espelmes” a les delegacions del Govern espanyol a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, però també hi haurà concentracions a Vic, Tortosa, Terrassa, Puigcerdà i Igualada. En el cas de Barcelona, els CDR han fet una convocatòria mitja hora abans tant als Jardinets de Gràcia com a la plaça Universitat per desplaçar-se fins a la delegació del Govern, situada al carrer Mallorca. A més a més, dimecres arrencaran les marxes de la llibertat, que culminaran divendres amb l’arribada de les cinc columnes a Barcelona. I els sindicats Intersindical-CSC i IAC han confirmat la convocatòria de vaga general per aquest divendres.