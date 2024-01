Roger Español retorna la Creu de Sant Jordi

L'activista independentista Roger Español retornarà la Creu de Sant Jordi que va rebre de l'expresident Quim Torra l'any 2018 "per la seva defensa del referèndum de l'1 d'octubre". Ho ha expressat així a través de la xarxa social X, on ha asseverat que "ja no en queda res d'aquell posicionament polític valent i insubmís". Español ha carregat contra l'amnistia. Segons ha dit, encara no ha rebut cap resposta del Departament de Cultura de la Generalitat d'ençà que va prendre la decisió ara fa dos mesos.



L'independentista que va perdre un ull durant les càrregues policials de l'1-O a Barcelona ha dit aquest dissabte que, al seu parer, "aquell dia no només es va votar a la pregunta en qüestió, sinó que també es votava una forma de fer i un camí molt clar sobre "com" havíem d'arribar a l'objectiu". Des del seu punt de vista, "l'única utilitat pràctica d'aquell 1-O era el procés judicial contra els policies del "a por ellos", i així poder iniciar altres camins jurídics fora d'espanya per buscar justícia i reparació".



Ara,"després d'haver-hi donat moltes voltes i amb molta recança", ha decidit retornar el reconeixement i ha carregat contra l'amnistia "que l'independentisme ha prioritzat" i que "deixa l'acusació a l'Estat espanyol per la violència pràcticament en res".



"Una lluita que havia de ser col·lectiva s'ha convertit en una solució(o no) personal", ha afegit també l'activista que es va presentar dins la candidatura del Front Republicà durant les eleecions generals de l'abril 2019 i que va ser candidat al Senat per Junts per Catalunya en la repetició dels comicis al novembre d'aquell any. En cap dels dos casos va ser escollit parlamentari.

D'acord amb Español, el premi "ja no té sentit": "Al final, l'orgull d'ostentar tal reconeixement s'ha vist superat per un pes que he d'anar defensant i reclamant a capa i espasa a aquells que me la van atorgar". Ha finalitzat el fil a X al·legant que ha "d'encarar un judici contra aquells que ens van venir a autonomitzar per la força" i que hi vol anar "ben lleuger, sense càrregues".