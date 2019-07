Les persones sense llar de Barcelona porten una mitjana de tres anys i 11 mesos vivint al carrer, segons el cens realitzat per Arrels Fundació aquest juny. El treball ha detectat que la mitjana augmenta en set mesos respecte al de l'any anterior. L'entitat també adverteix que l'enquesta a les persones sense llar mostra com s'ha registrat un augment d'agressions físiques i verbals fins al 38% dels sense sostre, vuit punts més que el 2018.



En un comunicat, Arrels ha explicat que les agressions pugen al 43% en el cas de les dones, que suposen l'11% de les 1.200 persones que l'entitat va trobar dormint al carrer en el cens del 12 de juny, realitzat per 550 voluntaris . En total, 347 persones van respondre al qüestionari d'Arrels. Segons el treball, de mitjana tenen 42,3 anys.



En aquesta edició, s'ha detectat un empitjorament de la salut, amb problemes de salut física en el 46% dels casos, però alhora han baixat les persones amb vulnerabilitat fins al 63%, un descens que es dona per quart any partint del 80% que van detectar el 2016, tot i que l'11% té una vulnerabilitat elevada i requereix una intervenció social prioritària.



El 73% dels enquestats no té ingressos -ni prestacions socials, ni herències, ni treball en negre-, set punts més que l'any anterior, i el 59,4% fa un any o més que viu al carrer, mentre que el 44% ha tingut dificultats per accedir a un allotjament per no estar empadronat.

El 83% dels enquestats són homes, l'11% dones i el 6% s'identifica com a "altres"; més de la meitat (57%) té entre 25 i 49 anys i el col·lectiu d'entre 50 i 64 ha pujat fins al 28%, mentre que els països principals de procedència són Espanya (25%), Romania (16%), el Marroc (12%), Itàlia (4,6%) i Polònia (3,7%), d'entre 49 nacionalitats.



Prop de tres de cada deu persones entrevistades pateixen malalties cròniques, i han pujat els que han usat els serveis de salut d'emergències: el 35,4% ha rebut atenció a Urgències, el 21,9% ha estat ingressat en un hospital i el 17,8% ha necessitat una ambulància. El 41% ha afirmat haver estat atès per treballadors socials en els últims sis mesos -respecte del 35% anterior-, i el 21% ha utilitzat serveis d'urgències socials en aquest període. El cens també ha detectat que el 6% ha estat forçat, enganyat o pressionat a fer alguna cosa contra la seva voluntat.