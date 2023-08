Set plans d'oci i cultura per fer el primer cap de setmana de setembre a Catalunya

La calor ja comença a afluixar, tothom torna de vacances i els més petits estan a punt d'arrencar un nou curs escolar. En definitiva, comencem a deixar l'estiu enrere. Tot i aquest compte enrere per la represa, setembre és un mes d'impàs i encara queden dies de sol i les agendes culturals i d'oci d'arreu de Catalunya no descansen. El 10è Festival de Jazz de Sant Andreu, la XVIII Fira d'Indians de Begur i visitar els principals museus de Barcelona gratuïtament són algunes de les propostes que t'esperen aquest divendres, dissabte i diumenge

Jazzing 2023: el 10è Festival de Jazz de Sant Andreu

La Fàbrica de Creació Fabra i Coats i altres espais de Sant Andreu acullen aquest cap de setmana el festival Jazzing 2023, que comptarà amb la participació de figures nacionals i internacionals de l'escena musical, com HalliGalli Quartet, Big Band Cedros – UP, Apologia – Alba Pujals, Scott Hamilton Quartet, Joel Frahm Quartet i Tenor Summit.

Seran quatre dies de classes magistrals d'artistes, de jam sessions i xerrades, entre d'altres.



Visita els museus de Barcelona gratis

Com cada primer diumenge de mes, alguns dels principals museus de Barcelona es poden visitar gratis, entre els quals trobem el Pavelló Mies van der Rohe (de 10 a 20 h); el Museu Picasso (de 10 a 19 h); el Palau Güell (de 10 a 19 h); el Castell de Montjuïc; i el Museu d'Arqueologia de Catalunya (de 10 a 14:30 h).



40è Ebre Correfoc

En el marc de les Festes de la Cinta de Tortosa, aquest divendres la capital del Baix Ebre acull una nova edició de l'Ebre Correfoc, que enguany celebra el seu 40è aniversari. comptarà amb la participació d'un total de 8 colles: Colla Jove de Dolçainers de Tortosa amb el drac Lo Carrau, Diables Mussols Sokarrats de la Palma d'Ebre i Ball de Diables 7 Cervells amb el drac Hydracus de Jesús, entre d'altres.

El correfoc començarà a les 20:15 hores amb la Plantada de les Bèsties, continuarà a les 20:45 amb la Carretillada infantil. A les deu tindrà lloc la Cercavila sense Foc i a continuació el XII Concurs d'Enceses i el 40è Correfoc de Tortosa, amb l'espectacle final inclòs.



30a Nit del Foc de Cambrils

També en el marc de la Festa Major, però aquesta vegada de Cambrils (Tarragonès), el municipi organitza el dissabte la 30a edició de la Nit del Foc, una festa que ja s'ha consolidat com un dels actes de referència del panorama festiu local.

En el programa d'aquesta jornada no hi faltaran el Correfoc Infantil que permet als més petits gaudir de la màgia del foc en un entorn segur, així com la Baixada de Torxes, i molta música i gresca a càrrec d'Ebri Knight, Sixtus i DJ Ceba, que posará el punt i final dels actes de la 30 edició de la Nit del Foc de Cambrils.

FITT. Noves Dramatúrgies

La capital del Camp de Tarragona acull fins al diumenge la 10a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona (FITT), que donarà el tret de sortida amb l'espectacle de Rodrigo Cuevas, que torna a inaugurar el certamen, després que ho fes el 2020 en plena pandèmia amb Trópico de Covadonga. Consulta tota la programació.



Festival Acústica de Figueres

Diversos espais de Figueres seran l'escenari d'una nova edició de l'Acústica, el festival amb programació de música catalana més multitudinari del país, que presenta un un cartell amb The Tyets, La Casa Azul, Stay Homas, Miki Núñez, Buhos i La La Love You, entre d'altres. Hi haurà espais gastronòmics i una fira del disc.



XVIII Fira d'Indians de Begur

Begur acull des del divendres la Fira d'Indians, que celebra la intensa relació entre Cuba i el municpi gironí, que té el seu origen en l'emigració de molts begurencs a l'illa al llarg el segle XIX i que després van tornar. Ho podem veure amb les ostentoses cases que encara avui decoren els carrers de Begur.

Durant el cap de setmana, Begur es transforma per reviure aquell període històric i ens ofereix una àmplia oferta lúdica i cultural que té com a fil conductor el seu passat indià. A més de la fira també hi trobareu un grapat de propostes com demostracions d'oficis antics, animació musical, visites guiades per conèixer el patrimoni indià conferències, talles i una zona gastronòmica.