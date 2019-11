El viatge a Barcelona de la família reial, previst pel 4 de novembre, atorgarà un protagonisme a la Corona en plena campanya electoral que ja ha aixecat polseguera i, probablement, serà contestat amb protestes al carrer.



Els monarques tenen en la seva agenda del proper dilluns el lliurament dels premis Fundació Princesa de Girona així com una jornada d'activitats, l'endemà, sota el títol "El talent atreu al talent".

La cerimònia dels premis no tindrà lloc a Girona, on la desafecció social i institucional a Felip VI és més rotunda, i s'ha organitzat a Barcelona, al Palau de Congressos de Catalunya, el mateix lloc on es va constituir el passat dimecres dia 30 la sobiranista Assemblea de Càrrecs Electes.



Junts per Catalunya (JxCat) va anunciar en el primer dia de campanya la presentació d'un escrit davant la Junta Electoral per demanar l'ajornament de l'acte de lliurament dels premis, per garantir els principis d'"imparcialitat, objectivitat, igualtat entre els actes electorals i transparència". "En realitzar-se en aquesta ocasió en plena campanya electoral, és una acte clarament electoralista, del qual es beneficiaran totes aquelles forces polítiques" que concorren al 10N i que "s'autoproclamen constitucionalistes", diu JxCat en el seu escrit.

La seva cap de llista al Congrés, Laura Borràs, va remarcar que el rei no és una figura neutral, ja que amb el seu discurs del 3 d'octubre de 2017, després del referèndum de l'1-O, es va implicar políticament en favor d'una part.



Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va presentar després un altre escrit a la Junta Electoral Provincial per a demanar que "ordeni al cap de l'Estat i a tota la Casa Reial" que ajorni l'acte previst fins que finalitzi el procés electoral.

ERC creu que "l'única cosa que es busca és utilitzar l'acte de manera electoralista, beneficiant-se del mateix les forces polítiques" que "s'autoproclamen constitucionalistes".



Si no s'accepta l'ajornament, JxCat planteja com a alternativa que el rei i altres membres de la Casa Reial "limitin la seva actuació a l'estricte lliurament dels premis, sense que en les seves intervencions puguin fer valoracions o consideracions que puguin atemptar contra l'obligada imparcialitat que han de mantenir". I ERC demana que el rei només pugui intervenir en públic "per informar sobre el procés electoral i la seva votació del dia 10 de novembre, sense entrar en consideracions i valoracions".

El PSC demana respecte per la institució monàrquica

Des del PSC, no obstant això, han demanat respecte per la institució monàrquica i shan valorat com "absurda" la reclamació dels dos principals partits sobiranistes.



"Considerar electoralista el fet que el cap de l'Estat pugui estar en alguna part del territori em sembla directament absurd. El cap de l'Estat pot viatjar a qualsevol punt", ha declarat el president del Senat i candidat del PSC a la mateixa cambra, Manuel Cruz.



Cruz ha acusat les formacions independentistes d'haver radicalitzat el rebuig cap a la casa reial en comptes d'afavorir la moderació i ha dit que si hi ha alguna cosa que pot "afectar electoralment", són els "aldarulls" que estan preparant "alguns que no són precisament partidaris del rei", en al·lusió a les protestes convocades per diferents organitzacions.

Els Comuns no han subscrit els recursos de JxCat i ERC, però han titllat de "inadequada" la visita de Felip VI a Barcelona aquest dilluns.



El seu candidat, Jaume Asens, va assenyalar que la visita del monarca és "evidentment inoportuna". "Sembla que el rei vol intervenir en la campanya electoral si ve durant la campanya", va dir, però no va augurar "massa recorregut" a les reclamacions d'ERC i JxCat.



Puigdemont assenyala els "servils de l'últim Borbó"

La figura del monarca també ha estat de nou severament qüestionada per Carles Puigdemont, que va intervenir per video-conferència en un acte de JxCat davant la presó de Lledoners, on ara compleixen la condemna del Suprem set dirigents independentistes. "Passaran els anys i es continuarà recordant els seus noms, però no passarà el mateix amb els noms dels repressors, els d'allà i els d'aquí, els de la política i els mitjans de comunicació i els poders econòmics" que brinden per les condemnes, va dir. D'aquests, va pronosticar, "no en quedarà res més que el record fosc i tenebrós d’haver estat servils súbdits de l'últim Borbó que va gosar reprimir els catalans, perquè no hi haurà cap més".