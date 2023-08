Talls de trànsit i afectacions de mobilitat "sense precedents" a Barcelona per La Vuelta

L'inici de La Vuelta a Barcelona comportarà afectacions a la mobilitat i talls de trànsit "sense precedents". La capital acull aquest cap de setmana les dues primeres etapes de la prestigiosa competició de ciclisme, la primera íntegrament a la ciutat i la segona amb final a la zona de Montjuïc.

Es desplegarà un dispositiu especial amb gairebé un miler de persones, entre agents de la Guàrdia Urbana, auxiliars de mobilitat i serveis de neteja, que vetllaran pel bon funcionament del trànsit al llarg dels 28 quilòmetres de tanca. Dissabte serà el dia que hi haurà més restriccions: a partir de les cinc del matí i fins a les nou del vespre.

El tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle, sosté que l'afectació a la mobilitat serà "importantíssima": "És possiblement l'afectació a la mobilitat més important que ha tingut Barcelona", ha dit comparant-la amb la provocada pels Jocs Olímpics del 1992.

Més afectacions dissabte que diumenge

Dissabte 26 es farà la primera etapa, una contrarellotge per equips de 14,8 quilòmetres que recorrerà el centre de la ciutat. Les restriccions de trànsit començaran a les cinc del matí, però no serà fins a les 14 que es blindi completament el recorregut. El carrer de la Marina i de Ramon Turró, el passeig de Lluís Companys i de Sant Joan, l'avinguda Diagonal, el carrer d'Aragó, Mallorca i de Roger de Llúria, i el passeig de Gràcia són algunes de les vies afectades dissabte, que fins a les 21 hores no s'alliberaran.

En cas d'haver-se de desplaçar pel centre de la ciutat, l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, ha recomanat aquest dimecres que els moviments es facin abans de les 13 o després de les 21, així com desplaçarnt-se a través de les rondes o de la Gran Via en sentit Llobregat – Besòs, que no estarà tallada.

Ciclistes arriben a la meta de Montjuïc de la passada Volta Ciclista a Catalunya. — Aleix Camprubí i Pont

La segona etapa començarà a Mataró i afectarà 184 quilòmetres de travessia fins a arribar a Barcelona, passant per diverses localitats. Les afectacions de diumenge seran fora del centre de la ciutat. "Un cop arribi a Montjuïc no tindrà afectacions a la mobilitat perquè les línies perimetrals permetran una mobilització normal", ha explicat Granados.

Les afectacions començaran a les 10 del matí, però el recorregut ciclista s'aïllarà totalment a les 15, provocant talls a la Gran Via, plaça Espanya i els voltants de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El circuit quedarà blindat fins a dos quarts de sis.

Com seguir La Vuelta a Barcelona?

Els ciutadans que vulguin gaudir de la competició hauran de tenir en compte que els passos per a vianants situats als trams afectats també estaran tallats, per bé que el consistori també ha habilitat 78 passos per garantir el pas. El més segur és que ho facin des de punts estratègics segurs i no travessin les vies afectades. El consistori recomana utilitzar "exclusivament" el metro com a únic transport públic per desplaçaments dins de la ciutat, perquè les línies d'autobusos tindran afectacions "molt importants".

El pilot ciclista pujant a Montjuïc, en la darrera edició de la Volta Ciclista a Catalunya. — Aleix Camprubí i Pont

Els estacionaments que es trobin en trams de via afectats quedaran anul·lats des del divendres 25. Segons Granados, fa dies que els agents han començat a emetre els avisos als veïns perquè alliberin les vies afectades. El consistori no ha garantit una alternativa d'estacionament perquè asseguren que a l'agost hi ha més espai d'aparcament disponible.

Talls a la demarcació de Barcelona

El pas de La Vuelta per Catalunya provocarà diumenge 27 nou talls puntuals en diverses vies de la demarcació de Barcelona com són la C-60, la C-17, la C-35, la C-59, la C-16, l'A-2, la B-23 i la C-31. Mentre duri la prova, es faran desviaments de trànsit per altres vies evitant que el trànsit no passi pel recorregut de l'esdeveniment esportiu.

En concret, un tall de la sortida 1 de la C-60 cap a la C-1415c en sentit Mataró; un tall de les sortides de la C-17 cap a la C-35 en els dos sentits a Parets del Vallès; un tall de les sortides de la C-59 cap a la C-155 en els dos sentits; a la sortida 33 de la C-16 cap a la C-58 en sentit sud. També a la sortida 54 de la C-16 en sentit nord cap a la N141c.

D'altra banda, es preveu un tall a la sortida 588 de l'A-2 cap a la BV-1201 i la C-243c en els dos sentit. Així mateix, un tall al quilòmetre 10,3 de la B-23 en sentit Papiol cap a l'N-340 a Molins de Rei, i finalment, un tall de la sortida 5 de la B-23 en sentit Papiol.

Protestes a La Vuelta

Òmnium Cultural ha convocat accions arreu del país amb motiu del pas de La Vuelta pels Països Catalans. L'entitat sobiranista ha fet una crida a mobilitzar-se i portar estelades als diversos punts per on passa la cursa ciclista, per fer "fer visible el conflicte polític català al món". "Aprofitem aquest esdeveniment amb ressò internacional per explicar la nostra causa arreu, mobilitzem-nos!", ha defensat Òmnium en un missatge a Twitter.

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i els Comitès de Defensa de la República (CDR) també han convocat accions per tot el territori per on passaran els ciclistes, demanant que la gent hi participi amb pancartes de l'11-S i estelades, per reivindicar davant el món que l'independentisme continua viu, segons diuen. En concret, l'ANC ha convocat a diversos carrers de Barcelona durant la primera etapa, però també en la majoria de les poblacions on passarà en la segona etapa, així com en la tercera i la quarta, que van de Súria (Bages) a Arinsal (Andorra) i d'Andorra la Vella a Tarragona.