Torra entra al front judicial contra Joan Carles I i estudia denunciar-lo per corrupció

El president Quim Torra estudia la presentació d'una denúncia contra el rei emèrit Joan Carles de Borbó, Corinna zu Sayn-Wittgenstein i "tots aquells que d'una forma o una altra hagin participat, ajudat, cooperat o encobert les pràctiques corruptes en les quals presumptament hauria estat involucrat l'anterior cap de l'Estat espanyol". Així ho ha anunciat en un comunicat oficial de Govern un dia abans que el rei Felip VI visiti el monestir de Santa Maria de Poblet, a la Conca de Barberà.

Torra assegura que "la corrupció s'ha de perseguir amb independència de qui hi participi" i ha recordat que "tothom és igual davant la llei": "Malgrat les dificultats d’una denúncia d’aquestes característiques, no es pot mirar cap a una altra banda davant de fets tan greus dels que presumptament serien responsables no només el rei emèrit, sinó un grup rellevant de persones que no compten amb inviolabilitat".



La iniciativa judicial de Torra, que planteja a títol personal, arriba dues setmanes després que Òmnium Cultural també denunciés aquests mateixos fets per entrar al judici contra el rei emèrit com a acusació particular. L'entitat també va demanar a Suïssa l'embargament dels comptes del Borbó, una demanda que les autoritats helvètiques han acceptat d'estudiar.

Convocatòries a Poblet contra Felip VI

La visita del rei ha posat en marxa les convocatòries antimonàrquiques de les entitats independentistes, que ja es preparen per a la visita que farà al monestir de Santa Maria de Poblet, en el municipi de Vimbodí i Poblet a la Conca de Barberà, després d'ajornar l'agenda que tenia prevista a Barcelona. Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana han difós per les xarxes una crida a concentrar-se dilluns al Poblet per rebre Felip VI: "Una monarquia corrupta i antidemocràtica que no és benvinguda al nostre país. Els hi direm alt i fort que volem ser una República Catalana. Cridarem #CoronaCiao!" diu Òmnium en una piulada. També està prevista una concentració de protesta contra la visita de càrrecs electes de la Conca de Barberà.



Per la seva banda, l'ANC ha clamat que "el rei espanyol no es passejarà impunement per Catalunya" i ha fet una crida a estar atents a les xarxes: "Protegim-nos del Borbó!".