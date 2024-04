Catalunya té desenes de municipis i nuclis amb un encant especial que cal trepitjar almenys un cop a la vida. Indrets amb castells medievals, esglésies en el seu punt neuràlgic, l'empremta de diferents cultures, pobles de mar, de muntanya… Petites viles de menys de 1.000 habitants que són de postal, i que podem trobar arreu del territori, dels Pirineus al Delta de l'Ebre, passant per la Costa Brava o Daurada.

Alguns d'ells són ideals per visitar durant la primavera, ja sigui per la floració, com és el cas dels municipis de la Ribera d'Ebre o del Segrià, o per la seva riquesa cultural en aquesta època de l'any, com Montblanc o Penelles. Us proposem vuit pobles de Catalunya que has de visitar aquesta primavera.

Miravet (Ribera d'Ebre)

Miravet té molts elements que el fa únic. El primer és l'imponent castell templer de Miravet, una imponent fortalesa envoltada per una muralla de 25 metres d'alçada. Està situat sobre un turó, oferint unes impressionants vistes del riu Ebre. Aquesta situació estratègica li ha donat al llarg de la història un paper important en diferents conflictes.

En segon lloc tenim el pas de barca de Miravet, l'últim transbordador fluvial que permet creuar el riu Ebre entre Miravet i la C-12 (Eix de l'Ebre). Està format per dos llaguts (anomenats Isaac Peral i Monturiol) units per una plataforma on hi caben fins a tres cotxes. Finalment, també té a tocar el Castellet de Banyoles, un dels poblats ibèrics més importants de Catalunya. Allà s'hi va trobar l'anomenat Tresor de Tivissa, considerat el millor exemple d'orfebreria ibèrica que es conserva a Catalunya.



Mura (Bages)

A només una hora de Barcelona s'hi amaga el pintoresc poble de Mura, al Bages. L'encant dels seus carrers, dibuixats per cases de pedra i l'església romànica de Sant Martí, convida a gaudir del paisatge tot imaginant ser part del seu passat medieval.

Enmig del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i L'Obac, ofereix desenes de rutes a peu que permeten descobrir l'entorn, travessar la riera de Nespres o endinsar-se a la Cova de Mura i gaudir de les bones temepratures que ens porta la primavera. Ideal per fer una excursió d'un dia.

El petit poble de Mura, al Bages. — Nia Escolà / ACN

Tivissa (Ribera d'Ebre)

La Ribera d'Ebre és un dels destins predilectes pels amants de la primavera i la floració dels ametllers, els cirerers o els presseguers. Una de les viles amb més encant de la comarca és Tivissa, construïda sobre un turó i amb arrels mil·lenàries. Els carrerons del centre històric, la plaça del Mercat on s'hi celebraven els judicis a l'època medieval i el castell són de visita obligada.

Pels qui us agrada visitar esglèsies, és imprescindible conèixer l'Església Arxiprestal de Sant Jaume, un gran edifici format per tres parts: Església Antiga, Capella del Roser, i Església Nova, construït des del segle XIII fins al XIX, combina elements de diferents estils. I sí, és espectacular.

El poble de Tivissa. — Turisme Tivissa

Penelles (Noguera)

Sens dubte una de les millors èpoques de l'any per visitar Penelles, ubicat als peus de la serra de Bellmunt-Almenara, és la primavera, concretament a principis de maig, que és quan té lloc el Gar Gar, un festival artístic que omple les façanes del poble de murals espectaculars. L'objectiu és valorar, impulsar i donar visibilitat al street art i altres formes d'intervenció artística en l'espai públic rural. Cada any es pinten nous murals i compta amb la participació d'artistes locals, nacionals i internacionals procedents d'arreu del món.

Mural de l'artista Gerada al 7è Gargar Festival de Penelles. — Anna Berga / ACN

El poble, a més a més, també destaca per estar a tocar de Rocafinestres, amb una vista privilegiada del Montsec i el Prepirineu per una banda i la plana de Lleida per l'altra. A l'extrem sud, hi ha la finca històrica del Castell del Remei, la llar Santa Anna i el nucli d'Almassor. A més, la seva església té un colo especial a l'interior que no et deixarà indiferent.



Montblanc (Conca de Barberà)

Seguim amb un altre imprescindible per visitar durant la primavera, Montblanc, la capital de la Conca de Barberà. El municipi celebra una de les millors diades de Sant Jordi de Catalunya, emmarcat en la Setmana Medieval, deu dies de mostres d'oficis, actuacions i recreacions i una fira d'artesania que aplega més d'un centenar de parades de productes artesans, distribuïdes pels carrers i places del nucli antic del municipi.

Visitants al mercat de la 35a Setmana Medieval de Montblanc. — Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi / Cedida

Peratallada (Baix Empodrà)

Anem ara fins a Girona, concretament al Baix Empodrà, on s'amaga una petita vila fortificada protegida per tres muralles i un fossat, i custodiada pel castell i la seva torre de l'homenatge. Es tracta de Peratallada. La millor manera de conèixer aquesta vila feudal és perdre't pels seus carrers estrets i tortuosos, que et portaran a la plaça Major. Allà pots descansar a l'ombra dels porxos, abans de fer una visita a l'església de Sant Esteve, a l'altra banda de les muralles.

Peratallada ens acosta a un viatge en el temps. — Visit Peratallada

Breda (La Selva)

Recordes la mítica sèrie de Ventdelpla de TV3? Doncs bé, el nom no és real, però el poble on es va gravar sí i està a La Selva. Es tracta de Breda. L'església que trobem avui en dia es coneix com la "catedral de la Selva", per la llargada de la seva nau i la grandiositat del campanar. De fet, és considerat l'edifici més antic de la vila. A les afores del municipi trobem el castell de Montsoriu i l'ermita de Santa Anna, datada del segle XVII i situada al cim d'un turó.



El poble de Breda. — La Selva Turisme

Barruera (Alta Ribagorça)

Acabem amb un clàssic dels Pirineus, ideal per visitar després de la temporada de neu: Barruera, que acull una de les esglésies romàniques de referència de la Vall de Boí, la de Sant Feliu de Barruera. Les remodelacions del temple religiós i els béns mobles que es conserven a dins ens mostren com els diferents monuments de la vall s'han anat adaptant als gustos ia les necessitats de la comunitat que els ha utilitzat des del segle XII fins als nostres dies sense interrupció.

L'estany Negre, que queda als peus del refugi Ventosa i Calvell, en ple Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. — Viquipèdia

Més enllà del seu encant indiscutible, amb les cases de pedra i les teulades de pissarra tan típiques de l'Alt Pirineu, a Barruera podem realitzar boniques caminades per les seves rodalies però també és una base excel·lent per a la descoberta de les capçaleres de la Vall de Boí, visitar la resta de nuclis de la zona o endinsar-nos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.