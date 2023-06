Cómo ahorrar en tus pedidos de comida a domicilio

En la era digital en la que vivimos, pedir comida a domicilio se ha convertido en una práctica cada vez más común y conveniente para muchas personas. No solo nos brinda la comodidad de disfrutar de deliciosos platos sin tener que salir de casa, sino que también nos ofrece la oportunidad de ahorrar en nuestros pedidos. En este artículo, exploraremos las ventajas de encargar comida a domicilio y cómo aprovechar al máximo los descuentos y promociones disponibles.



Pedir comida a domicilio se ha convertido en un fenómeno extendido en toda España. Según datos recientes, un impresionante 70% de los españoles ha utilizado servicios de entrega de comida al menos una vez en el último año. Esta tendencia no muestra signos de desaceleración, ya que cada vez más personas reconocen las ventajas y la conveniencia que ofrece.



Una de las principales ventajas de pedir comida a domicilio es la comodidad. Ya sea que estemos ocupados en el trabajo, tengamos un día agotador o simplemente deseemos disfrutar de una velada tranquila en casa, pedir comida a domicilio nos permite satisfacer nuestro apetito sin tener que preocuparnos por cocinar o salir a buscar alimentos. Además de la comodidad, ahorrar dinero en nuestros pedidos de comida a domicilio es una posibilidad real. Muchos restaurantes y plataformas de entrega ofrecen descuentos exclusivos, promociones especiales y cupones que nos permiten disfrutar de nuestras comidas favoritas a precios más asequibles.



Para aprovechar al máximo estos descuentos, es importante estar atentos a las ofertas que ofrecen las diferentes plataformas de entrega de comida a domicilio, vamos a destacar aquellas en las que se pueden encontrar jugosos descuentos, pero siempre existen otras, en las que puntualmente hay ofertas como con los códigos descuento Uber Eats. También podrás encontrar las últimas promociones en comida a domicilio en nuestra sección específica de códigos promocionales de Publico.es.



Es importante tener en cuenta que los descuentos pueden variar según el restaurante, la ubicación y el momento del pedido. Algunas promociones son exclusivas para nuevos usuarios, mientras que otras están disponibles para clientes habituales. Estar informados sobre las opciones de descuento y utilizar los códigos promocionales adecuados puede marcar la diferencia en nuestra experiencia gastronómica y en nuestra billetera.



¿Qué se puede pedir?

En internet se puede encontrar una amplia variedad de distintos tipos de comida, para distintos momentos del día (desayuno, merienda, comida, cena) hasta de diferente origen (oriental, mexicana, española, italiana, etc.)



Cada vez hay más restaurantes y apps para pedir comida desde la comodidad de tu sofá para que lo más complicado sea decidirte por el antojo ganador.



Nosotros te dejamos algunos en los que podrás pedir y ahorrar dinero al mismo tiempo para que tu experiencia gastronómica sea aún más satisfactoria.



Papa Johns

Una buena opción si estás pensando en pedir pizza es Papa Johns, dónde hallarás una gran variedad de sabores distintos, además de posibles menús, entrantes e incluso, postres. Además, podrás ahorrar dinero pidiendo con promociones exclusivas como la de un 15% que te ofrecemos en Público.es o 3 pizzas medianas por 7€ cada una. No dejes que se te escapen las mejores ofertas de Papa Johns y disfruta de tu pizza favorita.



Fuente — Pexels

Just Eat

Si quieres abarcar más tipos de variedad de comida, Just Eat puede ser una gran opción para ti. Podrás encontrar todo tipo de comida, desde deliciosos desayunos hasta comidas de todos los orígenes. Puedes filtrar fácilmente lo que más te apetezca, incluso, por mejores valoraciones. Antes de decidirte por algo a la hora de encargar tu pedido, no olvides echar un vistazo a los códigos de descuento Just Eat que tenemos disponibles, dónde podrás disfrutar de un cupón de descuento de 8€ en tu primer pedido a través de la App, restaurantes con hasta un 50% menos en su carta o lugares con gastos de envío gratis.

Fuente Pixels.

Telepizza

Otra gran opción para pedir pizza a domicilio es Telepizza, dónde también podrás encontrar menús, entrantes y postres, además de opciones veganas o vegetarianas. Aquí también podrás beneficiarte de descuentos Telepizza como los martes locos con pizzas medianas al 50% o 2x1 en todas las pizzas. No te quedes con las ganas de probar el famoso "el secreto está en la masa" y pide a casa, sin arruinarte en el intento.

Ventajas de pedir comida a domicilio

Existen muchísimas ventajas a la hora de encargar comida a casa, entre las que se pueden destacar:

Amplia variedad de opciones.

Ya sea que estés antojado de comida china, pizza, sushi o hamburguesas, las opciones de comida a domicilio son casi ilimitadas. Puedes satisfacer tus antojos sin tener que salir de casa.

Comodidad y conveniencia.

Olvídate de cocinar o hacer largas colas en los restaurantes. Pedir comida a domicilio te permite disfrutar de una deliciosa comida en la comodidad de tu hogar, ahorrándote tiempo y esfuerzo.

Descuentos y promociones.

Una de las grandes ventajas de pedir comida a domicilio es la posibilidad de acceder a descuentos y promociones exclusivas. Muchos restaurantes ofrecen códigos promocionales y cupones que te permiten ahorrar dinero en tus pedidos.

Menos desperdicio.

Al estar en tu propia casa, podrás guardar parte de la comida, si es que te sobra, para que no desperdicies nada y lo puedas aprovechar para comer en los días siguientes o incluso, llevártelo a la oficina.



Nuestros consejos para que ahorres

Estos consejos te ayudarán a ahorrar en tus pedidos de comida a domicilio sin renunciar a la calidad ni al sabor:



Comparar precios y promociones: Antes de hacer un pedido, tómate el tiempo para comparar los precios y las promociones ofrecidas por diferentes restaurantes. Algunos podrían tener descuentos especiales para pedidos en línea o códigos promocionales que te permitirán ahorrar dinero. No te conformes con el primer restaurante que encuentres, ¡explora tus opciones y elige la mejor oferta!

Suscribirse a boletines y aplicaciones: Muchos restaurantes y plataformas de entrega de comida ofrecen suscripciones a boletines o aplicaciones móviles. Al suscribirte, recibirás notificaciones sobre promociones exclusivas, cupones de descuento y ofertas especiales. Aprovecha estas herramientas para estar al tanto de las mejores oportunidades de ahorro.



Pedir en grupo: ¿Por qué no aprovechar el poder del pedido en grupo? Si tienes amigos, familiares o compañeros de trabajo que también desean pedir comida a domicilio, agrupense y hagan un pedido conjunto. Muchos restaurantes ofrecen descuentos para pedidos grandes, lo que les permitirá disfrutar de una deliciosa comida a un precio más económico.



Explorar opciones de comida local: Además de las cadenas de restaurantes reconocidas, no olvides explorar las opciones de comida local en tu área. Muchos restaurantes pequeños y locales también ofrecen servicio de entrega a domicilio y podrían tener precios más competitivos o promociones especiales. Apoyar a los negocios locales mientras ahorras dinero es una excelente manera de disfrutar de una experiencia culinaria única.



Opta por el horario de almuerzo o cena: Algunos restaurantes ofrecen descuentos especiales durante el horario de almuerzo o cena. Aprovecha estas ofertas, ya que te permitirán disfrutar de tu comida favorita a un precio más económico. Consulta los horarios promocionales y planifica tus pedidos en consecuencia.



No dejes escapar las ofertas de menús y combos: Muchos restaurantes ofrecen menús especiales o combos que incluyen una selección de platos a un precio reducido. Estas ofertas son una excelente manera de ahorrar dinero, especialmente si estás ordenando para varias personas. Revisa los menús y combos disponibles y elige la opción que se ajuste mejor a tus necesidades y presupuesto.



Utilizar códigos promocionales y cupones: No subestimes el poder de los códigos promocionales y los cupones de descuento. Antes de realizar tu pedido, busca en línea los códigos promocionales disponibles para el restaurante o plataforma que has elegido. Puedes encontrarlos en sitios web especializados en cupones como en la sección de cupones de la web Público.es. Ingresar un código promocional al momento de hacer tu pedido puede resultar en un descuento significativo en el total a pagar.



Resumiendo, pedir comida a domicilio es una tendencia en constante crecimiento en España, y aprovechar los descuentos disponibles nos permite disfrutar de platos deliciosos sin gastar de más. La comodidad, la variedad de opciones y los precios asequibles hacen de esta opción una elección cada vez más popular entre los españoles. Recuerda visitar sitios web confiables como Público.es para acceder a códigos promocionales y descuentos exclusivos, y así disfrutar de tus comidas favoritas con un presupuesto ajustado.