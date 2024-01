Un belén viviente en Madrid simula la represión y la ocupación de Israel sobre Gaza

María y José envuelven a un Jesús recién nacido con una bandera palestina. Detrás de ellos, un muro con alambradas y alarmas avisando de un inminente ataque. De repente, hasta cinco soldados israelíes aparecen. Matan a dos civiles y retienen y cachean a otros tantos contra el muro, incluidos menores. Tres reinas magas aparecen en escena. También ellas son paradas por este checkpoint improvisado. Les decomisan todo lo que le llevan al recién nacido: agua, ropa y un kit médico.

Así ha sido la performance llevada a cabo esta tarde frente al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, donde BDS (Boicot, desinversión y sanciones a Israel) junto a Leo Bassi y Payasos en Rebeldía han querido denunciar que el genocidio que Israel comete desde hace tres meses contra Gaza ha conllevado que sea la primera vez en la historia desde que hay registros en la que la celebración de la Navidad se ha suspendido en Belén y Jerusalén.

Este belén viviente que simula a la Gaza ocupada ha conseguido reunir a unas 200 personas desde las 18.30 de la tarde. Los congregados, que portaban numerosos pañuelos palestinos y banderas, no han dejado de proferir cánticos como "Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel", "Palestina vencerá desde el río hasta el mar" y "eran hospitales, no bases militares", en referencia a los bombardeos indiscriminados de Israel sobre centros sanitarios en Gaza.

Las activistas que han interpretado a los tres Reyes Magos han explicado que esta acción es importante "porque la gente no conoce muy bien lo que sucede en Palestina. Todo el mundo celebra una festividad sin tener en cuenta el genocidio que está teniendo lugar. Lo tratan como una guerra que surgió el 7 de octubre, pero en realidad es una guerra que comenzó en 1948".

Asimismo, las integrantes de BDS han calificado a las acciones de Israel como "un brutal aplastamiento del pueblo palestino". Y han continuado: "Cualquier acto terrorista no implica ignorar este genocidio que se está produciendo con la complacencia internacional, cuando no con el apoyo directo de las potencias a Israel", han comentado aludiendo al ataque perpetrado en octubre por Hamás.

Matan a civiles y detienen a niños

La acción no había comenzado cuando se han empezado a caldear los ánimos. En la plaza de la Providencia, con apenas presencia policial, un solo grito se alzaba entre las luces de Navidad: "¡Free, free, Palestine!", coreaban los presentes que veían impasibles a una familia compuesta por José, María, y un Jesús recién nacido.

Sin previo aviso, dos civiles ataviados con monos blancos caen acribillados a tiros en el suelo. Ya han llegado los militares israelíes. Intimidan a los concentrados, incluso se atreven a poner contra el suelo a varios niños y niñas. También hay amenazas para los periodistas que cubren la acción.

"Aquí no entra nada", le dice uno de estos militares a una de las reinas magas que, junto con sus dos acompañantes, es tratada de terrorista. La familia del recién nacido es franqueada por los militares, que también les amenaza. Las 200 personas que han acudido a la acción responden: "Netanyahu, asesino" y "vosotros, sionistas, sois los terroristas", corean al unísono.

La performance ha llegado a su fin con la aparición del clown Leo Bassi, quien ha dedicado unas palabras a los congregados: "Yo quiero hacer una misa aquí por los 23.000 palestinos asesinados por Israel. La gente del circo somos personas contrarias a la idea del nacionalismo que es capaz de eliminar a otra persona por profesar otra religión o pertenecer a otra raza", ha iniciado su discurso.

Recuperar el humanismo europeo

Bassi, con seis generaciones anteriores que se han dedicado al mundo del circo sobre sus espaldas, ha recordado lo que un día le dijo su abuelo: "Los payasos tenemos la responsabilidad de portar la opinión popular, la opinión de la gente frágil, los que no tienen poder". Desde su punto de vista, eso es lo que sucede actualmente en Gaza, donde "el pueblo palestino está sometido a un poder absoluto apoyado por Estados Unidos".

Asimismo, el payaso también ha mencionado que esta improvisada misa va en honor de ese "humanismo judío que no se ha sentido representado por el sionismo", una alusión que ha levantado los aplausos de los concentrados. También ha recordado cómo su abuelo y su tío, durante la Segunda Guerra Mundial, escondieron a judíos que se dedicaban al circo para huir del Holocausto.

Bassi se ha decantado por realizar una defensa de lo que ha considerado el "humanismo de la ilustración europea", basado en valores antirracistas, antifascistas y laicos. "Estos valores nuestros también están influidos por valores humanistas judíos que no se quieren ver asociados a un Estado implantado en el mundo árabe y que no es otra cosa que la continuación del colonialismo", ha denunciado.

De hecho, la propia experiencia personal de Bassi con la cuestión palestina se inició en 1973, cuando este payaso veinteañero quiso visitar Israel. Tras ver lo que allí sucedía y los motivos que guiaban a los dirigentes israelíes, el clown se dio cuenta de que a partir de entonces sus fuerzas tendrían que estar dedicadas a devolver los derechos arrebatados a los palestinos, a tenor de lo que ha explicitado durante la concentración.

La denuncia que hace unos días realizó Sudáfrica ante la Corte Penal Internacional contra Israel por los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo también ha cosechado buenas palabras por parte de Bassi: "Estamos inmersos en una lucha a muchos niveles, también por el laicismo, uno de los valores que debería defender Europa".

Corazones fuertes para hacer el milagro realidad

Esta liturgia tan peculiar ha concluido con un grito y un milagro. El grito: "¡Viva Palestina!". El milagro lo ha explicado el propio Bassi: "Voy a hacer lo mismo que otro payaso hizo hace unos 2.000 años, convertir el agua en vino. Si lo consigo, Palestina será libre". Y así ha sido. El payaso ha echado agua en una copa que, al caer en ella, se ha convertido en un líquido tinto. "Los milagros solo se consiguen cuando el corazón es fuerte, y esta plaza está repleta de corazones fuertes", ha finalizado.

Una media hora después de la hora de inicio de esta movilización, un minuto de silencio con las linternas de los móviles en alto ha sido el culmen de la tarde. "Es la primera vez que las comunidades cristianas, tanto católicas como ortodoxas, de Belén y Jerusalén han decidido cancelar la festividad de Navidad porque sus hermanos palestinos de Gaza, que son musulmanes y cristianos, están siendo objeto de un genocidio", ha finalizado Hania, portavoz de BDS, en declaraciones para Público.