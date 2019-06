Las activistas de Extinction Rebellion han celebrado el Día del Medioambiente al grito de “¡Rebelión o extinción!”. El colectivo de lucha contra la crisis climática ha realizado una acción de protesta esta mañana frente a la sede del PSOE, cortando la calle Ferraz. Medio centenar de activistas se han reunido para “conseguir que el Gobierno firme la declaración de emergencia climática y se diga la verdad sobre esta crisis”, según ha explicado su portavoz, Miguel Rodríguez.

El colectivo se ha reunido sobre las 9.30 a.m. en la calle Ferraz, llevando a cabo una acción performativa con personas tiradas por el suelo simbolizando la extinción de las especies y otras sentadas alrededor de una mesa de negociación, a la que invitaban al PSOE. Desde allí, han dedicado a la formación socialista cánticos como: “¡No es un cambio, es una crisis!” y “Queremos cambio, y no climático, porque el futuro no da igual”. Una hora más tarde, el PSOE ha invitado al colectivo a subir a su sede para comentar sus propuestas.

Julio Navalpotro Gómez, coordinador de Secretaría de Organización del PSOE, ha recibido a Miguel Rodríguez y Mariola Gutiérrez, representantes de Extinction Rebellion. A título individual, ha firmado la declaración y “se ha comprometido a una reunión, posiblemente la próxima semana, con el gabinete político del PSOE para la declaración de emergencia climática y una serie de políticas vinculantes”, según ha explicado Miguel Rodríguez. “Estamos bastantes seguras de que esto se efectúe la semana que viene”, ha añadido.

De momento, aunque contentas, no dan por finalizada su lucha: “Estaremos satisfechos en el momento en que se dé la declaración de emergencia climática y cuanto se den políticas vinculantes que de veras sean efectivas y que no sean simplemente un parche que no acabe de solucionar el problema”, ha valorado el portavoz del colectivo.

Una mujer del Extinction Rebellion en la calle Ferraz para exigir "emergencia climática". / Paula Peñacoba

Hacia la declaración de emergencia climática

Firmar la declaración de emergencia climática supondría que el Ejecutivo socialista reconoce la envergadura de la crisis climática y se compromete a tomar medidas para paliarla. En la práctica, significaría que el Gobierno acepta poner en marcha políticas que tengan en cuenta las recomendaciones de los científicos, entre ellas conseguir una reducción anual de las emisiones del 7% en los próximos 10 años.

Otros países ya han firmado declaraciones de emergencia climática. Es el caso de Reino Unido, Escocia y Gales. También, los ejecutivos regionales de Catalunya y Zurich, y algunas ciudades de EEUU han aprobado declaraciones similares.