"Si eres uno de los afectados por listeriosis como consecuencia del brote provocado por la contaminación en la carne mechada de La Mechá y otros productos de la empresa Magrudis, FACUA-Consumidores en Acción puede ayudarte a reclamar". Así inicia la asociación Facua su campaña para la puesta en marcha del estudio de indemnizaciones por los perjuicios sufridos a los afectados por el brote de listeriosis, decretado como alerta sanitaria el pasado 15 de agosto.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y Familias ha destacado en la mañana de hoy que los casos se mantienen con una cifra de 197 hospitalizados, aunque hoy se ha producido lamentablemente el aborto de tres mujeres, dos de ellas se encontraban bajo tratamiento antibiótico en el hospital Virgen del Rocío en las semanas 8 y 32 de gestación y el otro caso ha sido en el hospital Macarena.

Ruben Sánchez, vicepresidente de la organización y secretario general de Facua en Andalucía, ha señalado que para saber la cuantía de las indemnizaciones, la empresa Magrudis, responsable de la producción y comercialización del producto de la Mechá "tendrá que aclarar si cuenta o no con un seguro de responsabilidad civil y establecer así las cuantías para las indemnizaciones".

“No se pueden conocer aún las cuantías exactas hasta que se estudien detenidamente los casos”

La campaña de esta asociación de consumidores informa que pueden reclamar indemnizaciones "cualquier persona que haya sufrido listeriosis vinculada al brote que se originó en una serie de productos fabricados por la empresa Magrudis SLU". Además aclaran que no solo tienen que reclamar aquellos afectados que han sido hospitalizados.

También lo pueden hacer los que han sufrido el brote sin necesidad de haber pasado por un ingreso médico. "La legislación establece el derecho de los consumidores a reclamar indemnizaciones tanto por los días incapacitantes como no incapacitantes en los que hayan sufrido daños en su salud", siendo o no hospitalizados. Sánchez también señala que no es necesario que hayan tenido que coger una baja laboral. "Lo importante es acreditar, con el debido informe médico, qué tipo de perjuicios has sufrido".

Hasta el momento han sido 251 los afectados los que se han sumido a la campaña de Facua y los casos se encuentran en estudio dentro del gabinete jurídico. "No se pueden conocer aún las cuantías exactas hasta que se estudien detenidamente los casos".

Si el brote ha perjudicado las vacaciones que tenían previstas estos afectados, y que se han suscrito como socios de Facua, también pueden ser indemnizados por las actividades y viajes que no hayan podido realizar. Y pedir la cuantía de los “billetes de transporte, hotel, apartamiento turístico, o actividades” que el brote les haya imposibilitado para acudir.

Para denunciar es necesario tener un informe médico

Los afectados por el brote de listeria que quieran reclamar y unirse a esta querella, deben hacer constar ante la justicia pruebas que permitan conocer que este “consumidor ha sufrido listeriosis asociado a la alerta alimentaria de Magrudis” y sus productos. El informe médico del centro sanitario es fundamental para poder iniciar los trámites legales de cualquier tipo de reclamación e indemnización.

Facua también aconseja tener el mayor número de pruebas posibles como algún ticket que haga constar la compra de este alimento contaminado, aunque en muchos de los casos sea imposible de recuperar.

Si el usuario no sabe si ha consumido un producto fabricado por Magrudis o ha sufrido una "contaminación cruzada" es posible que el alimento contaminado se haya podido unir a la falta de "las debidas medidas higiénicas, como la debida limpieza de las manos y de los utensilios utilizados para el corte" en algún establecimiento de hostelería que el mismo consumidor no recuerde con exactitud.

Magrudis, acusada por delito contra la salud pública

Facua decidió iniciar los trámites para la puesta en marcha de una querella en los juzgados de Sevilla contra la empresa Magrudis SL el pasado viernes 23, como responsable del brote. A esta querella se han unido en estos días 251 afectados que podrían ir sumándose a medida que la organización vaya gestionando nuevas altas y registros.

Facua ha solicitado la apertura de una investigación por un posible delito contra la salud pública

El vicepresidente de la organización y secretario general de esta federación en Andalucía, Rubén Sánchez, ha informado que la asociación ha solicitado la apertura de una investigación por un posible delito contra la salud pública y otros que puedan dilucidarse en el transcurso de la instrucción contra Magrudis. Facua ha solicitado ejercer la acusación particular.

"Es demasiado el descontrol de Junta y Ayuntamiento sobre la actividad de Magrudis", reclama Sánchez. "Esta empresa nunca cumplió su obligación de estar inscrita en el Registro de Industrias Agroalimentarias (GRIA)", que es clave para el control de la empresa por parte de la administración con competencia alimentaria ni estuvo de alta en el registro General Sanitario de empresas alimentarias de la Junta de Andalucía hasta el año 2015.

OCU también inicia las reclamaciones para los afectados

La Organización de Consumidores y Usuarios ha iniciado también una serie de recomendaciones, destacado que los afectados “legitimados a reclamar” deben aportar, además del informe médico o un justificante de consumo de la carne, una hoja de reclamaciones presentada ante el establecimiento donde compró el producto, acreditación de los perjuicios sufridos y como último, un escrito donde narre su caso participar y que conste como daños morales. OCU destaca que “los sospechosos pendientes de confirmar por el brote de listeriosis podrían alcanzar hasta quinientos afectados”, así que las reclamaciones a la empresa Magrudis podrían resultar millonarias.