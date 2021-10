La catedral de Toledo celebra un acto de "purificación" después del videoclip de Nathy Peluso y C. Tangana

El arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro, ha celebrado este domingo un acto para "purificar" el templo y "reparar los pecados" tras la grabación del videoclip Ateo de Nathy Peluso y C. Tangana donde los dos jóvenes bailan bachata en el seno de la catedral.

Esta misa de penitencia ha abierto la fase diocesana del Sínodo de los Obispos que se celebrará en Roma en 2023. El arzobispo de Toledo ha pedido perdón por "los pecados del pueblo de Dios, sacerdotes, vida consagrada y laicos" y por "las negligencias en el cuidado y respeto del templo", informa EFE. El prelado señala con esas palabras no solo a los autores del baile que ha movilizado a la Iglesia en su contra, sino también al deán del templo, Juan Miguel Ferrer, que ha dimitido oficialmente este sábado tras las duras criticas por dejar grabar el videoclip, según el cual solo constituía "la historia de una conversión mediante el amor humano".



El arzobispo invitó a los fieles a rezar por "la reparación de los pecados y purificación"

El primado ha continuado la misa pidiendo también disculpas "por los pecados contra la unidad y la comunión en la Iglesia, por las críticas destructivas, intencionadas o inconscientes y superficiales". Palabras que también inciden en el deán y el enfrentamiento en las altas esferas de la Iglesia a raíz del videoclip. Para finalizar las referencias al "acontecimiento reciente", el arzobispo ha asegurado que quería abrir la fase diocesana con una invitación "a la conversión, reparación por los pecados y purificación que requiere este tiempo de gracia y renovación interior, y que realizaremos en un especial acto penitencial de la misa", recoge EFE.

Sin embargo, esta no es la primera misa que se realiza para purificar la catedral. De manera más individual y sin carácter oficial, unas treinta personas rezaron ante la catedral con velas y en círculo como acto de "redención" tres días después de la publicación del clip.

"Tú despiertas ese diablo mío que me roba toda espiritualidad"

El anteriormente deán, Juan Miguel Ferrer, veía en la canción un sentimiento de unidad y de cercanía a la religión a las personas jóvenes dado que "es un lenguaje propio de la cultura de nuestro tiempo y se ha atendido al bien que pueda producir en los alejados". También se escudaba en la "precisión" de la letra de la canción: "Yo era ateo, pero ahora creo". Sin embargo, también se canta "tú despiertas ese diablo mío que me roba toda espiritualidad" o "que me perdone la Vírgen de la Almudena, las cosas que hago en tu cama", frases que el deán prefirió no interpretar.