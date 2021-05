Varias comunidades inician la vacunación a menores de 60 años sin que Sanidad haya definido el plan a nivel estatal

La estrategia de vacunación de España contempla que la inmunización de las personas entre 50 y 59 años se solape con la de mayores de 60 años y trabajadores esenciales "por cuestiones organizativas y de factibilidad". La previsión es que se empiece a inmunizar a los menores de 60 años a mediados de mayo, aunque algunas comunidades se han adelantado ante el avance del proceso en las últimas semanas: ya se ha puesto al menos una dosis al 79% de los más mayores. Pero no ha solucionado el problema que se lleva planteando varias semanas: qué vacuna utilizar para este grupo y qué hacer con AstraZeneca. "Recibirán la que se considere en función de la disponibilidad, el contexto de la pandemia y de las evidencias", se limita a decir la Ponencia de Vacunaciones que diseña la estrategia.

Tomar esta decisión no está siendo todo lo fácil que debiera ser. De momento, está descartado que se utilice la vacuna de AstraZeneca (ahora llamada Vaxzevria) para la población más joven. Después de tres cambios (en un principio se utilizaba solo para menores de 55 años, después se amplió hasta los 65 y ahora solo se usa para mayores de 60 años), el plan de vacunación señala que solo se pude utilizar Pfizer y Moderna para los más jóvenes. En el aire también está el uso de la vacuna de Janssen, otro tipo de inoculación que se ha vinculado con casos de trombembolismos muy raros. Varias comunidades plantean que si solo se utilizan para el siguiente grupo las vacunas de ARN mensajero se tirarán las otras.



El mismo debate se tiene sobre la vacuna que se debe utilizar con los trabajadores esenciales, como docentes o policías, que no fueron inmunizados cuando se paralizara las inoculaciones con AstraZeneca a menores de 60 años. Y con las segunda dosis que esperan los que ya han recibido la primera pauta. Si no hay un cambio de estrategia, no habría espacio para estas vacunas.

"¿Qué se va a hacer con las vacunas de AstraZeneca si no la utilizamos para el grupo entre 50-59 años? ¿Las tiramos?"

Hay tres opciones sobre la mesa, según apuntan varias fuentes autonómicas, que se seguirán debatiendo las próximas semanas. La primera es empezar a utilizar AstraZeneca y Janssen a las personas que están entre la franja de edad de 50 y 59 años y dejar el resto de vacunas para trabajadores esenciales más jóvenes. Otra alternativa es inmunizar a todas las personas con la vacuna disponible sin más límites. Pero ninguna de las dos opciones convence a todas las autoridades sanitarias, pese a que las autoridades internacionales recomiendan su uso sin limitaciones.

La segunda opción es dejar atrás AstraZeneca. Algunas fuentes consultadas señalan que se ha llegado a comentar (todavía informalmente) que se puede hacer como Estados Unidos (EEUU) y mandar las vacunas de AstraZeneca a países en desarrollo. La diferencia sería que la agencia reguladora de EEUU no ha aprobado aún AstraZeneca y que el Gobierno de Joe Bidden dispone de más dosis. En España no sobran. "¿Qué se va a hacer con las vacunas de AstraZeneca si no la utilizamos para el grupo entre 50-59 años? ¿Las tiramos?. No nos podemos permitir esto", comenta un consejero de Sanidad a este medio.

Hay menos reticencias con Janssen que con AstraZeneca. Sin embargo, aún no se ha definido su próximo uso. "Es monodosis y nos ayudará mucho si se puede utilizar sin ninguna limitación", comenta una consejera. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado sobre este asunto que la semana que viene se valorará si se puede utilizar Janssen. "El grupo de trabajo se reúne todas las semanas. La estrategia de vacunación se actualiza constantemente", ha defendido en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud.

Varias comunidades se adelantan a Sanidad

Ante este debate, varias comunidades se adelantan a Sanidad para avanzar con sus planes de vacunación. Andalucía lleva semanas pidiendo en el Consejo Interterritorial que se pueda vacunar a los menores de 60 años con AstraZeneca. "Nos estamos acercando al momento. En las próximas semanas vacunaremos a toda la población diana y corremos el riesgo de que se tiren vacunas", asegura un portavoz del Gobierno autonómico de coalición que forman el PP y Ciudadanos. Por esto, esta semana se ha empezado a citar a las personas de 58 y 59 años en las zonas en las que ya se ha completado a los grupos de los más mayores, aunque solo pueden utilizar Pfizer o Moderna.

Al menos seis comunidades han empezado a vacunar a menores de 60 años o lo harán la semana que viene

Pero no es la única. Baleares y Melilla también han empezado a inocular con las vacunas de ARN mensajero esta semana a la población general menor de 60 años.



En Murcia, Aragón, Catalunya y Navarra prevén citar a los menores de 60 años esta semana. La primera ha destacado que empezarán con los trabajadores esenciales que no se inmunizaron. Por otro lado, en Catalunya se prevé que se comience a llamar de forma general a partir del día 10 aunque en algunos centros de Atención Primaria (CAP) ya se ha empezado. Otras tiene que esperar algo más: el País València arrancará este proceso el próximo 17 de mayo.

Estas dudas que aún se tienen en España contrastan con los planes de otros países próximos como Alemania o Francia: a partir de junio no habrá grupos prioritarios en ninguno de los dos. El presidente Emmanuel Macron concretó que a partir del 15 de mayo se vacunará a las personas entre 50 y 60 años y a las personas con patologías previas a través de un sistema de cita previa. Mientras que la canciller Angela Merkel ha explicado que el próximo mes ya todas las personas podrán pedir cita para vacunarse.