Hay una triste lotería que puede tocar si se nace mujer y además se es pobre: la de ser analfabeta funcional. Y es que la incapacidad de leer, escribir o hacer cálculos de forma eficiente afecta según la UNESCO a 76 millones de chicas de entre 14 y 25 años en todo el mundo. Una realidad de la que en España, por la vergüenza que aun representa, no se tienen cifras exactas pero viendo los datos del Instituto Nacional de Estadística (según las cuales dos tercios de las 656.000 personas que en 2017 no sabían leer ni escribir mujeres con escasos recursos) refleja el rostro de la desigualdad. Las consecuencias de esta situación son la dificultad de acceder al mercado laboral y el que las chicas que la padecen queden atrapadas en su propio destino y no puedan salir de él.

Una realidad que tanto la organización Plan International como la marca de cosmética Lancôme pretenden cambiar con Write Her Future, el proyecto mundial de lucha contra el analfabetismo entre las mujeres jóvenes dotado con dos millones de euros a cinco años que acaba de ponerse en marcha en nuestro país con la actriz Penélope Cruz como madrina. “El analfabetismo en España tiene cara de mujer e impide a muchas jóvenes un buen desarrollo de su vida adulta”, explica Concha López, directora general de dicha organización. “Este proyecto nos permitirá apoyar a aquellas mujeres cuya independencia se ve más amenazada, también servirá para concienciar respecto a esta causa y acabar con el tabú que rodea al analfabetismo”, comenta Baptiste Beau, director de Lancôme en España.



40 elegidas para 40 vidas con futuro



Con Write Her Future 40 mujeres, de entre 16 y 21 años que no han terminado la ESO, con dificultades de lecto-escritura, comprensión y comunicación y que actualmente acuden a las Unidades de Formación e Inserción Laboral (UFIL) de la Comunidad de Madrid para aprender un oficio y una formación básica van a tener una oportunidad de oro. Una de ellas es Aurora de 17 años. “Estoy orgullosa de llegar a donde estoy llegando gracias a Plan International. Yo que soy muy mal hablada con su ayuda estoy confiando mí y estoy dejando de ser así”, explica muy contenta y orgullosa a Público. “Estoy estudiando peluquería y soy un poco el bicho raro de mi familia. Soy la rara porque soy la pequeña de trece hermanos y que sea la única que quiera tener propósitos en la vida, lo ven raro porque somos gitanos, pero también me empiezan a apoyar”, añade.

El programa que está abierto a todo tipo de chicas en exclusión social comienza en España con el apoyo a los cursos, de 40 horas de formación, incluyen talleres en grupo, tutorías personales y una evaluación continua, con el acompañamiento de expertos en todo momento. “Mejorar sus capacidades de comunicación ofrece a estas jóvenes más oportunidades a la hora de encontrar un empleo, gestionar su independencia económica y, ganar en autoestima para afrontar los desafíos de la vida adulta”, señala Concha López, directora general de Plan International en España.



Un desafío al que Aurora no le tiene miedo. Ya sueña y casi toca su futuro sin haber llegado a acabar el curso. “Me veo independizada, trabajando, con mi peluquería. Ahora mismo hay cosas que no se hacer como hacer un curriculum, desenvolverme con soltura o hacer algunos papeleos. Además soy de rayarme mucho la cabeza. Pero esa seguridad que me falta, a la hora de hablar, escribir o expresarme sé que la voy a conseguir. No me da miedo aprender, quiero aprender equivocándome. Yo nunca pensé que iba a poder salir de casa y ahora sueño con tener mi peluquería, con ser mi jefa. Estoy cansada de ver que en el hombre está bien visto trabajar y que las mujeres solo podamos fregar. Hombres y mujeres valemos lo mismo. Así que sí, definitivamente quiero ser mi jefa”, sonríe esta joven madrileña.



Educación es libertad



El proyecto mundial Write her future (Escribe su futuro), que en los Estados Unidos o Inglaterra apoyan conocidas actrices como Julia Roberts y Kate Winslet, ha contado en nuestras fronteras con el apoyo de Penélope Cruz. Un respaldo que como ella misma ha contado da porque le nace del corazón. “Cuando piensas en la educación, piensas en la mujer y veo que en este sentido todo avanza a ritmo de tortuga. Siento que la base de todo es la educación. Es lo que da herramientas y lo que da la libertad. Es muy triste que tantas mujeres en el mundo tengan que abandonar la escuela por supervivencia y tengan que empezar a trabajar en lugar de tener los años y el derecho a formarse”, explica.

Además la afamada actriz cree que con su implicación sirve a la causa como gran mensajera. “Se pueden hacer muchas cosas para mejorar el mundo y creo que por ser quien soy, aunque no puedo cambiar el mundo por completo, puede ayudar a cambiarlo. Trabajos como el mío dan luz a la oscuridad. No creo que pueda hacer cambios pero puedo contribuir y sacar temas de interés y de debate como este. De hecho me hace más feliz venir a hablar de educación que dedicarme a hablar de otros temas que te dejan con un vacío al final del día”, reconoce la madrileña.



De hecho Cruz ante esta iniciativa que tanto le emociona ha decidido desvelar algo desconocido. “En un viaje a Calcuta hace muchos años junto a un grupo de amigos que abrió un orfanato y donde conocí a la madre Teresa tuve la suerte de encontrarme con una niña de diez años que de mayor quería ser una líder. Quería ayudar a otras niñas. Me pidió que si algún día tenía la oportunidad de ayudarla a estudiar para poder enseñar a otras niñas, lo hiciera. La vida me dio la oportunidad y ahora esta niña lleva tres años en Madrid estudiando, sacando matrículas de honor y con dos trabajos, Es una verdadera líder”, muestra orgullosa.



Además la artista hizo hinca pie en la necesidad de educar en igualdad a niños y niños para que el machismo desaparezca. “Todavía escuchas que en muchas casas a la niña se le dice que recoja la mesa y al niño nada. Y esas palabras son ya de por sí educación porque lo que los niños ven en los adultos, cómo se trata las niñas y a los niños, es lo que aprenden. Yo que tengo muy baja tolerancia a la diferencia me cuesta mucho todo esto”, subraya convencida.

Así las cosas “Write her Future”, iniciado en Marruecos, Tailandia y Guatemala, se está lanzando de forma simultánea en Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido, además de en España. “En Marruecos, por ejemplo, el objetivo es reducir el fracaso escolar al facilitar que las madres jóvenes participen en la educación de sus hijos; en Tailandia mujeres de comunidades aborígenes aprenden y leen el idioma Thai para así ganar independencia y prosperar en la sociedad tailandesa. Y en Guatemala se trata de un programa de lucha contra el analfabetismo para que las mujeres indígenas tengan acceso a la información y conozcan y ejerciten sus derechos para que puedan participar activamente en la vida pública”, finaliza Concha López, directora general de Plan International en España.