Los estudiantes han salido a la calle en Madrid. Lo han hecho para protestar contra el machismo en las aulas. Durante dos horas cientos de personas han recorrido el centro de la capital en una marcha que daba comienzo en la Puerta del Sol, aunque el Sindicado Libres y Combativas aseguran que han sido miles de estudiantes los que han participado en la concentración. En un punto de la reivindicación feminista estudiantil, han convergido con otro grupo de pensionistas que reclamaban a su vez unas pensiones dignas.

De esta forma, dos generaciones separadas por la edad pero unidas en la lucha han compartido calle para protestar en contra de las políticas del Gobierno actual. Tanto las feministas como los pensionistas han expresado el apoyo mutuo en sendos comunicados que han ido emitiendo a lo largo de la manifestación.

Las participantes de la marcha han protestado durante dos horas en una manifestación que ha comenzado en la Puerta del Sol

Los estudiantes han aplaudido con entusiasmo el discurso de uno de los miembros de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, en el que ha expresado que, si los pensionistas y las mujeres se unen, "a este país lo ponemos patas arriba".

La marcha principal, la estudiantil, ha sucedido en el marco de la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes en toda España bajo el lema 'Fuera el machismo de nuestras aulas'. Los participantes han clamado por una educación inclusiva, sin contenidos machistas ni sexistas.

Estudiantes piden la inclusión de la educación sexual en las escuelas para que no sea sustituida por el porno

"Somos la voz de las que no tienen", se leía en una de las decenas de pancartas que sujetaban algunas chicas y chicos al grito de "no estamos solas, faltan las asesinadas". El coro de voces no ha dejado de escucharse por todo el centro de Madrid durante dos horas seguidas trasmitiendo otros muchos mensajes, como "mi falda corta o larga, no provoca nada", "basta ya de justicia patriarcal" o "estamos hasta el culo de tanto machirulo".

Óscar, un estudiante de segundo de Bachillerato, propone que el programa educativo incluya a un mayor número de autoras: "No estudiamos a las mujeres que influyeron tanto en política, como en economía, como en investigación... estamos dejamos de lado todo lo que han hecho ellas".

Respecto a su profesorado reconoce que, aunque hay algunos docentes que están concienciados, "hay otros que piensan que, si las mujeres no están ahí -en los libros de texto-, es porque no han hecho algo importante".

Maya, estudiante de un Grado Superior de Deporte, también cree que los profesores no están al tanto de la situación. "Hay mucha desinformación. Hay mucha falta de ganas de cambio. El cambio tiene que empezar por los profesores porque si un profesor no educa de forma equitativa e igualitaria, nunca se va a conseguir que tus compañeras sigan un ejemplo feminista", explica la joven.

Óscar, estudiante de Bachillerato: "Estamos dejando de lado todo lo que han ellas hecho"

Dani participa en el sindicato de estudiantes de Izquierda Revolucionaria y de Libres y Combativas. En la manifestación, recogía los contactos de los participantes para avisar de próximas reuniones feministas. Desde estos sindicatos proponen "la inclusión de la educación sexual en las escuelas para que no sea sustituida por el porno". Además, quieren que se elimine la religión y la financiación pública a colegios "que segregan por sexo o que fomentan ideas misoginias".

Más de 60 manifestaciones en toda España

A su vez, en el resto del país han tenido lugar más de 60 concentraciones en donde "ha habido un seguimiento masivo", según aseguran los convocantes. "Más de un millón y medio de estudiantes secundan la huelga contra el machismo y por una enseñanza sexual inclusiva y en libertad", puntualizan desde el Sindicato Libres y Combativas.

Sin embargo, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional no han trascendido datos oficiales del seguimiento de esta manifestación.