Hospital Isabel Zendal Una gerente pide quitar los móviles a los pacientes para incomunicarles y que no rechacen el traslado al Zendal

La responsable Dolores Rubio ha solicitado que se les "quite" el teléfono a los pacientes para que no puedan contactar con sus familias y ser "influenciados" para no acudir al hospital de Emergencias Isabel Zendal.