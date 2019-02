Los taxistas han realizado una nueva propuesta "más flexible" a la Comunidad de Madrid y trasladan que sean los ayuntamientos los que fijen la precontratación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) mediante normativa propia. Así lo han trasladado las asociaciones del taxi en rueda de prensa para explicar que este documento trata de abrir una nueva vía de negociación con la Comunidad, dado que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a "negociar todo" menos la precontratación.

"No renunciamos a la precontratación", ha apuntado el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, para exponer que está iniciativa deja en manos de la Comunidad la opción de delegar competencias a los municipios, como el caso de Madrid que sí está dispuesta a legislar por normativa este concepto.

Tampoco introducen el requisito de recorrido mínimo de cinco kilómetros de cara a que sean las corporaciones las que también se pronuncien y sí recoge la propuesta la prohibición de que los vehículos VTC no puedan estacionar ni circular en vía pública cuando terminen servicio, pero acorde con lo marcado por los municipios.

Sanz ha apuntado que el equipo de Gobierno municipal sí muestra intención de regular, como el hecho de asimilar para las VTC la obligación de libranzas que tiene el taxi, y ha aclarado que no es una "vía Colau", en referencia a lo acordado con el Ayuntamiento de Barcelona.

Detalles de la propuesta

En la nueva propuesta se recoge que "los municipios serán competentes para establecer o modificar aquellas condiciones de la contratación previa que consideren más convenientes, mediante normativa propia". "En particular, para los trayectos de origen y destino dentro de sus términos municipales, podrán establecer ese intervalo de tiempo, con carácter general o en condiciones específicas, a los efectos de mejorar la movilidad interior de viajeros y garantizar el efectivo control de la presentación de servicios", recogen.

Todo ello, "conforme a las reglas que tengan en consideración sobre índice o densidad poblacional, el dominio público viario, la gestión del tráfico urbano, la duración media de los trayectos o la protección del medio ambiente (...)". En definitiva, para garantizar "la necesidad y calidad del servicio y preservar el control sobre la precontratación previa", añade el documento.

Con ello, se quita la condición de una hora mínima de precontratación (no sé fija un límite de tiempo) y los 5 kilómetros obligatorios para que las VTC realicen trayectos, rechazadas por el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, por considerarlas "radicales" con el objetivo de "eliminar" a este sector.

Abrir una vía para la solución

Los taxistas argumentan que está propuesta no contiene ahora "líneas rojas" aunque sí recogen la precontratación temporal en virtud de lo que decidan los ayuntamientos. Se trata de una forma de salvar el principal escollo con el Ejecutivo autonómico. No obstante, Sanz ha señalado que ahora mismo el Ayuntamiento no podría legislar la precontratación temporal aunque quisiera, sí la Comunidad no le habilita para ello en la nueva normativa. "El Ayuntamiento ahora no puede hacer la precontratación previa sin los instrumentos de la Comunidad".

El presidente de la Federación Profesional del Taxi cree que, con este nuevo texto, lo "preceptivo" es que Garrido o la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, reciban a las asociaciones de cara a abrir una negociación, pues el taxi tiene disposición de solucionar el conflicto mediante una regulación que preserve la convivencia "pacífica" con el sector VTC. "Se trata de abrir una nueva vía", ha especificado Sanz para instar al presidente regional a que aclare si prefiere continuar "sin hacer nada", frente a una alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que sí aboga por regular.

Si no hay respuesta, valorarán movilizaciones más contundentes

Además, ha comentado que los taxistas han "rebajado considerablemente" su nivel de protestas, al posponer las concentraciones convocadas en Génova, como gesto de cara a la negociación. No obstante, sí el sector se sigue encontrado "con el muro" por parte de la Comunidad de Madrid a la hora de negociar, deberán hacer movilizaciones "más contundentes" que valorarán en caso de no recibir respuestas del Gobierno regional.

El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid ha comentado que el sector está preparado para una huelga "larga e intensa" porque tienen el encargo del 95% de los profesionales de "luchar" para que se cumpla la legislación (proporción de licencias 1/30) y una regulación específica de un sector que, a su juicio, ahora no tiene.