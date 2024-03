La Iglesia española recibe casi 900 testimonios sobre abusos en tres años: "Va lento, pero es un tema de calado"

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha recibido en este 2023 el testimonio de 155 personas que habían sufrido abusos desde los años 40 hasta la actualidad. Los casos han sido registrados en las oficinas de protección a menores de las diferentes diócesis, y eleva la cifra a casi 900 desde que se pusieron en marcha estos procedimientos hace tres años.

Así lo ha avanzado el secretario general y portavoz de la CEE, Francisco César García Magán, quien ha reconocido que en estos casos se está yendo "más lento" de lo deseado por la propia institución, si bien se trata de "un tema de tal calado" que requiere "tratarlo todo" y la propia Conferencia tiene sus "dinámicas de trabajo".

"Las asambleas son cuando son y todos están de acuerdo en el tema de la acogida a la víctima y en su reparación integral. Lo estamos pergeñando para hacer el trabajo mejor, había que llevarlo en la plenaria y ha habido un diálogo y aportación importante que ahora se va a recoger", ha remarcado en una rueda de prensa durante la celebración de la Asamblea Plenaria que ha comenzado esta semana.

Las oficinas para la protección de menores puestas en marcha por la Iglesia española recibieron 728 acogidas de testimonio en los dos primeros años, lo que sumados a estas 155 del año 2023 suponen ya un total de 883 en un informe que se irá actualizando cada año.

"Los medios humanos son lo que son"

El informe de 2023 también revela que se ha duplicado el número de personas que han recibido formación para la prevención de abusos –250.000 en total, entre ellas 180.000 niños y adolescentes, cerca de 30.000 profesores, 22.000 padres y madres, 8.000 sacerdotes y consagrados y 8.200 monitores–.

Además, el documento indica que más de la mitad de los seminaristas españoles han recibido formación sobre esta cuestión. Preguntado al respecto de esta cifra, García Magán ha defendido ver "el vaso medio lleno", porque "los medios humanos son lo que son" y ha pedido fijarse "en el hecho más que en las cifras". "No podemos dar formación de golpe a un millón de personas", ha remarcado.

Jesús Rodríguez Torrente, coordinador del servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas de protección de menores de la CEE, ha explicado que "se incorporan los datos en la medida que llegan y por eso, el diciembre pasado faltaban datos de congregaciones que se han ido incorporando y habrá muchas correcciones de todo tipo".

Las reclamaciones serán "escuchadas"

El portavoz de los obispos también se ha referido a la protesta del pasado martes frente a la sede de la CEE en Madrid de varias víctimas de estos abusos, que acusaban a la Iglesia de "minimizar los casos". Las protestas fueron atendidas por el nuevo presidente de la conferencia, Luis Argüello, el cual se comprometió a que las reclamaciones serían "escuchadas".

No obstante, García Magán no ha desvelado más del diálogo mantenido con las víctimas puesto que entiende que la palabra corresponde a ellas. "Sobre los diálogos con las víctimas no hablamos, hablan ellas, y lo que quieran decir y hayan podido dialogar no decimos nada por protección de datos", ha aclarado.