La Justicia de EEUU declara culpable a Bill Cosby de agredir a una menor de 16 años

La Justicia de Estados Unidos ha sentenciado que el cómico Bill Cosby es culpable de agredir sexualmente en 1975 a Judy Huth, una mujer que en aquellos años tenía tan solo 16 años y era menor. Él entonces tenía 37 años. Los hechos se produjeron en una de las habitaciones de la conocida Mansión Playboy, ubicada en Los Ángeles (California).

Así lo ha dictaminado un tribunal de Santa Mónica (California). El jurado ha señalado que el actor es "responsable" —término empleado en EEUU para declarar culpable a acusados en juicios por la vía civil— de un contacto sexual con la joven a pesar de que sabía que era menor.

Por esta razón, el juez de la Corte Suprema de Los Ángeles Craig Karlan ha determinado que el humorista debe pagar a la víctima una indemnización de 500.000 dólares por daños y perjuicios.

La ley californiana amplía el plazo para demandas si la víctima era menor

De esta forma, llega hasta el final la demanda civil contra el actor interpuesta por Huth (64 años en la actualidad) en 2014. La mujer, en un principio, tenía en su contra el tiempo, ya que había precedentes legales que afectaban a Cosby y que invalidaban la acusación por haber prescrito. Pero la denuncia fue admitida por la Justicia californiana gracias a que la ley en este Estado amplía el plazo para este tipo de demandas si la víctima era menor de edad cuando se produjo la agresión.

El silencio del actor

Cosby, desde que comenzó este procesó, optó por acogerse a al Quinta Enmienda de la Constitución de EEUU, por lo que no ha comparecido en ninguna de las sesiones de este juicio. Este artículo permite a cualquier persona el derecho a no testificar si sus palabras pueden ser usadas para incriminarlo de un delito.

El abogado de Huth, Nathan Goldberg, explicó que el cómico trató de ganarse la confianza de la menor y, para ello, la llevaba a espacios aparentemente seguros, como un parque público o una sala de juegos. El relato de la acusación señala que el artista conoció a la víctima mientras hacía deporte con una amiga, Donna Samuelson, durante el rodaje de Let's Do It Again. Después, Cosby invitó a las dos a una sala de juegos de la mansión.

El actor, además, está acusado por otros presuntos delitos sexuales y uno de ellos lo llevó a prisión en 2018. La Justicia sentenció que el actor abusó sexualmente de la canadiense Andrea Constand y se convirtió en el primer famoso encarcelado en plenas reivindicaciones del MeToo.

No obstante, el intérprete fue liberado el año pasado después de que la Corte Suprema de Pensilvania revocara su condena por un acuerdo civil previo en el que indemnizó a la víctima.