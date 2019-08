Twitter ha cerrado la cuenta @ninotxo. Su 'dueño' era Marcelino Madrigal. Hace años vio cómo sus otras cuentas en esta red social, como @mmadrugal y @inapropiado, también eran clausuradas. Este informático, "vallekano y del Atleti", es un conocido bloguero que desde hace años se dedica a denunciar de forma insistente los abusos que se cometen en internet, primero en los blogs, luego en las omnipresentes redes sociales.

Ahora que estamos en manos de compañías como Twitter y Facebook —y sus normas de conducta— para hacernos oír en una internet cada vez más centralizada para los usuarios medios, ¿ha llegado la hora de volver a los blogs?

En las redes sociales, la receta para conservar tu cuenta es sencilla. En cada una hay unas normas de conducta y unas condiciones de uso; si las infringes, puedes ver tu perfil bloqueado. En Twitter, las reglas pueden consultarse aquí.

Madrigal denuncia que Twitter le suspendió su última cuenta porque expuso una "grave vulnerabilidad funcional (traducido: está mal hecho) permite que los reportes a Twitter puedan hacerse suplantando u ocultando la identidad del 'denunciante'". Esa "vulnerabilidad" es, en realidad, una función de la red social que permite a cualquiera, sea usuario o no, denunciar contenidos dañinos en la red social o suplantaciones de identidad.

No obstante, Twitter asegura que nunca se ha bloqueado una cuenta por exponer un fallo que, en este caso además, ni siquiera lo consideran como tal: únicamente tienen consecuencias las denuncias de contenidos en una cuenta que supongan una violación de sus normas de uso.

"Por razones de privacidad y seguridad, no hacemos comentarios sobre casos específicos", afirman desde Twitter España a preguntas de Público. "Tenemos unas reglas para garantizar que todas las personas puedan participar en la conversación pública de manera libre y segura", comentan, y añaden: "Tomamos acción sobre aquellas cuentas que infringen nuestras normas".

Es decir, en plataformas como Twitter rige esa frase tan manida en las familias con hijos 'problemáticos': "Mientras estés bajo mi techo, deberás seguir mis normas". Y en ciertos casos, como los denunciantes de conductas tan censurables como la pederastia online, hay "tolerancia cero": "Más allá de la intención subyacente, el acto de ver, compartir o crear enlaces a materiales de explotación sexual infantil contribuye a la revictimización de los niños representados", dicen textualmente las reglas de uso de Twitter

Hemos hablado con Madrigal para que nos explique qué es lo que ha pasado con esas grandes compañías (Microsoft, facebook, Twitter...) en los últimos años hasta la fecha, y hasta qué punto imponen sus propios límites a la libertad de expresión, que en ocasiones no son compatibles con los que imponen nuestras leyes.

¿Por qué le han suspendido la cuenta en Twitter?

La cuenta ha sido suspendida después de avisar a Twitter de que sus sistemas de reportes tienen graves fallos que están siendo usados principalmente por varios grupos de extrema derecha para acosar y eliminar cuentas de ideología contraria —feministas, contra la gestación subrogada, etc—, siempre de ideología contraria. Todo lo que les molesta.

Después del aviso, y visto que nunca tuve respuesta, publiqué un hilo en Twitter volviendo a pedir que revisaran sus sistemas. Mi cuenta fue suspendida. Supongo que usando el mismo método que llevan empleando estos grupos meses y meses. Ahora mismo Twitter me responde que tengo varias cuentas para acosar a la gente. ¿Varias cuentas? Solo tengo una y nunca he acosado a nadie.

Escribí un hilo con más de 500.000 visitas explicando como se podían retirar vídeos e imágenes robados para luchar contra el chantaje sexual. He escrito hilos mostrando como se pueden detectar bots o cuentas falsas que manipulan la información. No es por eso. Twitter sabe perfectamente a quien castiga y a quien premia.

¿Y qué pasó con la otra cuenta, también bloqueada? ¿Cuándo te bloquearon en esa ocasión?

Mi historia de suspensiones en Twitter es muy larga. De hecho no usaba Twitter desde hace varios años, pero la BBC me pidió una colaboración sobre el estado de las redes sociales y los abusos de menores en ella y volví abrir una.

"La primera vez que me echaron de esta red fue por denunciar más de 10.000 cuentas de pederastas"

La primera vez que me echaron de esta red fue por denunciar más de 10.000 cuentas de pederastas en su red en un solo año y pedirles que actuaran. La respuesta fue suspender mi cuenta hace más de 5 años. En su informe de transparencia este año, es la primera vez que lo hacen, incluyen el número de cuentas de abusos de menores (pornografía infantil) desactivadas en su red. En seis meses ese número es mayor de 450.000. Pero claro, cuando lo denunciaba en 2013 Twitter negaba este problema que hoy, a pesar de los números de Twitter, sigue estando presente en su red.

¿Te ha pasado esto sólo en Twitter o también en otra red social (Facebook, Instagram, etc)?

Ha sido una constante en todos los años que llevo en la red. Es la respuesta estándar de todas estas empresas. Negar, suspender y sembrar la duda de modo que el foco pase a ser el denunciante y no lo denunciado. Ocurrió con Microsoft que eliminó mi blog que era top 20 mundial en su plataforma por denunciar su estulticia con contenido que dañan a los menores como eran los mismos abusos o los contenido pro anorexia. Ocurrió en Facebook después de ayudar a policías en todo el mundo a detener una red de pederastas que Facebook nunca denunció junto con un grupo en el que trabajé en el que estaba Lydia Cacho, la periodista mexicana a la que también le hicieron lo mismo. Y ahora ocurre en Twitter. Nada nuevo.

¿Qué es lo que sueles denunciar en tus perfiles de redes sociales exactamente?

Yo intento concienciar a la gente sobre un uso seguro de la red, los riesgos que conlleva y las actitudes de estas empresas contra los mismos. Hago foco sobre los que afectan a los menores porque están abocados al uso de la red. Es más, es imprescindible que la usen. Pero seguros. Además he explicado temas de fact checking y como detectar bots, o como nos intentan manipular. Desde luego no son temas que agraden ni a estas empresas ni a quienes abusan o usan de los malos usos de la red. Por tanto siempre soy incómodo.

¿Qué supone para cualquier usuario depender de una plataforma de EEUU en lo que respecta a la libertad de expresión? ¿Estás de acuerdo con lo que suelen alegar estas empresas acerca de las violaciones de sus términos y condiciones de uso?

Lo que habría que explicar a la gente es que estas empresas no defienden el concepto de libertad de expresión que tenemos en Europa o España. Defienden el concepto estadounidense, que es diferente. En EEUU el discurso del odio está protegido en la misma Constitución a través de la primera enmienda, que prohíbe legislar cualquier cosas que restringa la liberta de expresión. En Europa pensamos que la libertad de expresión tiene límites como, por ejemplo, atacar a colectivos marginados históricamente como el LGTB. En EEUU todo vale, excepto si eso puede generar una amenaza física creíble.

"Estas empresas no defienden el concepto de libertad de expresión que tenemos en Europa o España"

En España, la libertad de expresión está limitada por el derecho al honor, la imagen, la intimidad y la protección a los menores según nuestra Constitución. Solo hace falta ver que contenidos se mantienen en estas redes sociales para darse cuanta que concepción de la libertad de expresión nos ha sido impuesta por estas empresas.

Por último, ¿deberían volver los blogs como hace una década? ¿Son quizá espacios más libres? ¿Qué sugiere como usuario y como afectado por el bloqueo de cuentas en redes sciales?

Los blogs siguen siendo el único espacio libre de opinión. El blog propio no está sujeto a otra cosa que a la ley, no a lo que decide un consejo de administración desde California, como sucede en estas redes sociales. Sirven para argumentar y contrastar temas complejos más allá de los titulares. Son mucho más variados y con escala de grises en las opiniones. Por eso se ha desplazado su papel a las redes sociales. En las redes sociales es más fácil polarizar la opinión ("¿arde Twitter?"). Una sociedad polarizada, donde no existe la reflexión ni el debate es mucho más manipulable. Estas empresas lo saben.

Por favor, abran un blog.