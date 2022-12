Lotería de Navidad 2022: hasta cuando se puede comprar un décimo

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es en un par días. Cada vez queda menos para que se repita una de las tradiciones más clásicas de nuestro país y saber quién se llevará el premio gordo, acompañado con cuatro millones de euros (400.000 euros por décimo).



El segundo premio reparte 1.250.000 euros, a 125.000 euros por décimo, el tercer premio son 500.000 euros, 50.000 euros por décimo. El cuarto premio supone dos premios de 200.000 euros y el quinto premio son ocho premios de 60.000 euros.

Por ello, las colas en las administraciones de lotería empiezan a ser cada vez más largas. Todo el mundo quiere su ansiado décimo de Navidad. Sin embargo, ¿hasta cuándo se puede comprar?

¿Hasta cuándo se puede comprar?

Las administraciones físicas de lotería cierran sus puertas el 21 de diciembre a las 20.00 horas.

Entre ellas, se encuentra Doña Manolita en Madrid, donde ha tocado el gordo 76 veces, la Bruixa d'Or en Lleida o Lotería Ormaechea en Bilbao donde se ha repartido tres veces el sorteo del Niño.

Aunque, si para entonces no lo has conseguido existe un último recurso: la venta online. Por la web de Loterías y Apuestas del Estado se mantiene la venta hasta las 22.00 horas.

¿Dónde es seguro comprar un boleto a última hora?

Debido a la alta demanda de boletos hay que ser precavidos ya que hay más probabilidades de caer en una estafa. Las formas más comunes de fraude se producen cuando se quiere compra un décimo por venta online y se termina en una pagina no oficial. Al final se terminar obteniendo un boleto que no esta registrado o que no existe.

Para evitarlo, hay que fijarse en el sello de entidad correspondiente, la indicación de "Fraccionamiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado" y en la numeración y el código de barras. Aun así, la forma mas segura de adquirir un décimo del sorteo es por una página web segura.

Nueva oportunidad con el Sorteo del Niño

Después de que se celebre la Sorteo de Navidad en el Teatro Real con los niños de San Ildefonso , unos días después, el 6 de enero, día de Reyes, llega La Lotería del Niño.

Los boletos del Niño se comenzaron a vender la semana pasada. Lo habitual es que las personas compren los décimos después del Sorteo de Navidad. Si ha tocado algo el día 22, aunque sea una pedrea, lo habitual es cambiar el décimo de Navidad por otro del Niño.

En este caso, el cierre de las administraciones es diferente a la Lotería de Navidad: no se cierra un día antes sino el propio 6 de enero a las 10.00 horas, dos horas antes de que empiece el sorteo.